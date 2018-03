Parrot MK6000

Sprache statt Screen:Die MK6000 wird mit der kleinen und griffigen Fernbedienung gesteuert. Statt einer Displayanzeige gibt's eine freundliche Damenstimme, die über die Lautsprecher mitteilt, wo man sich im Menü befindet: >>Phonebook<<, >>Ai<<, >>Be<< und so weiter.

Die englischen Begriffe deuten es an, zum connect-Test stand noch kein Exemplar mit deutscher Software zur Verfügung. Zunächst ist die Bedienung mit Fernbedienung und Sprache zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber insbesondere das Text-to-speech-Feature sorgt bei den Mitfahrern für große Augen. Die MK6000 lädt sich das Handyadressbuch in den eigenen Speicher und synthetisiert die Einträge. Wer also am griffigen Drehrad durch das Adressbuch scrollt, hört aus den Lautsprechern, wo er sich gerade befindet.

Zugegeben, deutsche Namen englisch synthetisiert klingen eher lustig, aber mit der deutschen Software wird sich das natürlich ändern. Dass das Doppelmikro kein Gimmick ist, zeigt der Hörtest:Die Parrot klingt sehr angenehm, im Festnetz fast schon zu unaufdringlich, nervt dafür aber nie. Dieser sehr gute Eindruck setzt sich bei hohem Tempo fort. Auch im Auto überzeugt der sehr gute Klang auf ganzer Linie. Dank ISO-Anschlusssatz ist die MK6000 recht einfach nachzurüsten und wirft gleich noch Bluetooth-A2DP in die Waagschale. Hut ab, die MK6000 ist rundum gelungen.

Preis 139.00 € Wertung 413.0 Punkte

