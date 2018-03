© Archiv PC-Lautsprecher Klipsch Promedia GMX A 2.1

Das Design der Klipsch-Satelliten wirkt verspielt, ist aber akustisch durchaus sinnvoll. So mindert die nach hinten spitz zulaufende Form der Gehäuse Reflexionen und verbessert die Klangdefinition.

Die mit großen Gummipuffern bestückten Stative sind mit Drehgelenken ausgestattet, die eine bequeme Ausrichtung gestatten. Die Satelliten sind mit einem 7 Zentimeter großen Tiefmitteltöner bestückt, dem eine Bassreflexöffnung zu maximalem Wirkungsgrad verhilft. Als Hochtöner fungiert ein kleines Horn.

Drehgelenke erleichtern die Ausrichtung der Satelliten. Drehregler auf der flachen Konsole steuern Lautstärke und Basspegel.

Ein auf die untere Grenzfrequenz der Satelliten abgestimmter Hochpass im Woofer sorgt für einen steilflankigen Übergang in Richtung Tiefbass, was die kleinen Satelliten sehr wirkungsvoll entlastet. Der Woofer ist 75 Watt stark, das Chassis ein ausgewachsener 8-Zöller mit breitem Bassreflex-Port an der Rückseite. Gesteuert wird das Set über eine flache Kontrolleinheit, die auf dem Schreibtisch nur wenig Platz beansprucht.

Das Klipsch-System tönte spritzig und bassprall und hohe Pegel gelangen ihm lässig. Bei spektakulären Techno-Scheiben war das GMX A 2.1 voll in seinem Element, ruhigere Töne hingegen lagen ihm weniger.

Stärken:

+ Kompakte Abmessungen, hohe Pegelreserven

+ Bequeme Steuerung über platzsparende Konsole

+ Einfache Installation dank vorkonfigurierter Kabel

Schwächen:

- Bass- und höhenbetonte Abstimmung

Klipsch ProMedia GMX A 2.1

Hersteller Klipsch Preis 250.00 € Testverfahren 1.0

