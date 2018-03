© Archiv PC-Lautsprecher Teufel Motiv 2

© Julian Bauer Der auffallend solide Woofer würde vielen HiFi-Anlagen gut zu Gesicht stehen. Drei Eingänge stehen zur Wahl, davon einer mit Cinch.

Das Motiv 2 von Teufel ist in ein glänzendes, leicht gebrochenes Weiß gehüllt, nicht ohne Zufall genau der Farbton, der sich beim iPod größter Beliebtheit erfreut. Damit kein Apple-Fan unnötig stöpseln muss, zählt sogar die passende Dockingstation (hier nicht abgebildet) zum Lieferumfang.

Das Entgegenkommen an das hippe Mobilgerät soll nicht über die Vielseitigkeit des Motiv 2 hinwegtäuschen: Mit zwei Mini-Klinken und zusätzlichen Cinchbuchsen nimmt das 2.1-Set die Ausgangsssignale von allen üblichen Hochpegel-Quellgeräten entgegen.

Mittelpunkt des Sets ist ein 11 Kilo schwerer, mit einem 22-Zentimeter-Langhub-Bass und einer ovalen Downfire-Reflexöffnung bestückter Subwoofer. Seine Elektronik verzweigt die Signale und generiert insgesamt 200 Watt Dauerleistung - extrem viel für ein PC-Set nicht nur dieser Preisklasse.

© Julian Bauer Alle Funktionen lassen sich am Woofer wie auch per Fernbedienung steuern. Die Funktion "Channel" dient der Pegelanpassung zwischen Woofer und Satellit. Das Leuchtdiodenfeld verrät, was läuft.

100 Watt machen dem Woofer Beine, je 50 Watt gehören den Satelliten, die wie kleine HiFi-Boxen bestückt sind: mit einem 10-Zentimeter-Konus und einer Hochton-Gewebekalotte im erwachsenen 25-Millimeter-Format.

Nicht mal der Komfort kommt zu kurz: Via Fernbedienung kann der Anwender die Lautstärke regeln und den Wooferpegel justieren; ein Leuchtdiodenfeld zeigt an, was gerade läuft.

Der Übergang zwischen Woofer und Satellit ist fest eingestellt und erfolgt sehr steilflankig bei etwa 120 Hertz; die Gefahr, den Woofer störend herauszuhören, ist also gering. Auch messtechnisch konnte das Set überzeugen: Schalldruck und Klirrverhalten waren einsame Spitze.

© Julian Bauer Fernbedienung

Das Motiv 2 tönte auffallend souverän; in Sachen Basspräzision und Autorität konnte ihm kein anderes Set das Wasser reichen. Seine Fähigkeit zu dynamischen Abstufungen lag auf dem Niveau guter HiFi-Kompaktboxen - für ein PC-Set war seine Klangtalent schlichtweg sensationell.

Die tonale Balance schien sehr gelungen, auch Klassik - für PC-Boxen normalerweise ein Unding - kam fein strukturiert und natürlich. Gesangshymnen tönten keck und klar. Das Fazit? Kaufen, sparen, Spaß haben.

Stärken:

+ Durchdachtes Konzept mit vernünftigen Abmessungen

+ Aufwendiger, sehr leistungsfähiger Woofer

+ Spritzig-neutraler Klang mit enormen Dynamikreserven

Schwächen:

- Derzeit nur in einer Farbe zu haben

- Fernbedienung könnte mehr Reichweite vertragen

Teufel Motiv 2

Hersteller Teufel Preis 280.00 € Testverfahren 1.0

