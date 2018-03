© Pearl Pearl Touchlet X10

Pearl Touchlet X10: Erster Eindruck

Android 4.0 Mini-HDMI-Anschluss

Mini-HDMI-Anschluss Kameras vorne und hinten Contra hohes Gewicht

hohes Gewicht nur WLAN

Die Touchlet-Reihe ist immer für eine Überraschung gut. Das aktuelle Flaggschiff X10 will es mit den Stars von Apple oder Samsung aufnehmen, die mehr als das Doppelte kosten.

Tatsächlich lässt die Ausstattungsliste bis auf den fehlenden Mobilfunkchip kaum Wünsche offen und umfasst neben dem leuchtstarken IPS-Glasdisplay einen Prozessor, der selbst bei der Wiedergabe von anspruchsvollen Flash-Animationen nicht ins Stottern gerät. Ein weiterer Pluspunkt ist die aktuelle Android-Oberfläche 4.0 ab Werk.

Auch multimediamäßig ist das Touchlet X10 mit seiner Rückkamera auf der Höhe der Zeit - wobei sich die Frage stellt, wer mit einem so großen Surfbrett in der Hand auf Fotopirsch gehen möchte. Praktisch ist der HDMI-Anschluss, der Webvideos auf den Fernsehschirm bringt.

© Pearl Auf der Rückseite ist eine 5-Megapixel-Kamera verbaut.

Pearl Touchlet X10: Ausstattung

+ Onboard-Speicher per Micro-SD-Karte bis 32 GB erweiterbar+ WLAN 802.11 b/g/n+ Mini-HDMI-Buchse für Anschluss an TV oder Beamer+ 5-Megapixel-Kamera hinten, 2-Megapixel-Kamera auf der Front+ Alle Google-Dienste samt Play Store vorinstalliert- Internetzugang ab Werk nur per WLAN

Pearl Touchlet X10: Bedienung

+ farbstarkes IPS-Multitouch-Display mit Glasoberfläche+ neueste Android-Version 4.0 vorinstalliert- vertieft im Gehäuse sitzende Home-Taste- recht hohes Gewicht

Pearl Touchlet X10: Kaufen oder Warten?

Als Couch-Computer bietet das Touchlet X10 iPad-ähnlichen Surfspaß zu einem sehr günstigen Preis. Der liegt bei wirklich günstigen 230 Euro.Wer es etwas schlanker und eleganter will, muss mehr ausgeben.

Technische Daten:

Maße: 242 x 190 x 12 mm; 600 g

Display: 9,7-Zoll-IPS-Multitouch-Display, 1024 x 768 Pixel

