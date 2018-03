Pearl VX-43 Easy im Test

Pearl ist Profi, wenn es darum geht, technische Produkte zu Kampfpreisen anzubieten. Das wirft bei so manchem Kauf-interessenten die Frage auf, ob solch ein günstiges Produkt auch noch gut sein kann. Wir sagen ja - zumindest im Falle des Billig-navis Pearl VX-43 Easy, das bereits für 90 Euro zu haben ist.

Im Test: Pearl VX-43 Easy

zügige und gute Bedienbarkeit

Sprachansagen klingen etwas holperig

iGo unter der Haube

Seine zügige und gute Bedienbarkeit verdankt das Pearl der Light-Variante der ungarischen Navisoftware iGo namens Amigo. Diese bringt Karten für West- und Osteuropa mit. Das Hauptmenü bietet lediglich drei Buttons, einen für die Zieleingabe, einen weiteren für die Erstellung von Routen (was übrigens schön einfach klappt) und einen dritten, hinter dem sich das Optionsmenü verbirgt. Da das Ganze auch noch bunt und mit ausreichend großen Bedienfeldern auf dem 4,3 Zoll großen Touchscreen präsentiert wird, macht die Bedienung des Pearl VX-43 Easy Spaß.

TMC gegen Aufpreis

Hat man die Zieleingabe hinter sich gebracht,findet man sich auf der Kartenansicht wieder. Diese macht vor allem bei Nacht eine gute Figur, weil sie sehr kontrastreich ist. Erfreulich ist auch, dass man selbst bei mehreren Abbiegungen hintereinander die richtige Spur erkennen kann. Bei Tag neigt das resistive Touchscreen-Display wie das des A-rivals allerdings zur Verspiegelung, da sich das Licht in den Folienschichten - ähnlich wie bei einem Eisblock - mehrfach bricht. Die Sprachansagen klingen etwas holperig; Straßennamen sind der Dame wegen fehlendem Text-to-Speech nicht geläufig.

Doch sowohl die Geschwindigkeit als auch die Qualität der Routenberechnung überzeugte im Test. Der Grund, warum das Pearl VX-43 Easy sich keinen Podiumsplatz in diesem Test ergattern konnte, hängt nicht an den Qualitäten des Lotsen, sondern vielmehr am fehlenden TMC-Empfänger. Diesen kann man aber für knapp 17 Euro im Onlineshop von Pearl dazukaufen (Bezeichnung: NavGear Mini-TMC-Receiver). Ansonsten ist das Pearl VX-43 Easy keineswegs nur billig, sondern auch gut.

