Philips CD235 Datenblatt

© Archiv Philips CD235

Pro beleuchtetes Ziffernfeld

beleuchtetes Ziffernfeld Ergonomie des Hörers Contra Telefonbuchspeicher 45,4%

Anzeige

Philips tritt mit dem CD235 in der günstigsten Preisklasse an. Das zeigt schon ein Blick aufs Display: Während viele Konkurrenten ihren Geräten ein Punktmatrix-Display spendieren, muten die Holländer der Kundschaft die veraltete Strichmatrix zu. Eckige Zeichen, die sich aus geraden Strichsegmenten zusammensetzen, mögen zwar die Herstellungskosten drücken, erleichtern aber nicht gerade das Ablesen. Der Rotstift regierte auch beim Telefonbuchspeicher, der sich nur 50 Einträge merkt. Eingespart hat Philips zudem die Datumsanzeige: Lediglich die Uhrzeit wird in der Anruferliste vermerkt - das gibt bei mehrtägiger Abwesenheit schnell Rätsel auf. Dafür punktet das CD235 mit einem beleuchteten Ziffernfeld; die darüberliegenden Steuertasten bleiben allerdings dunkel. Lob gibt's auch für die Ergonomie des Hörers, der sich perfekt ans Ohr anschmiegt. Der Anrufbeantworter zeichnet 15 Minuten auf und klingt recht ordentlich, allerdings sind die wichtigsten Bedienfunktionen nur über Tasten der Basis erreichbar, nicht per Hörer. Im Labor profitierte das Philips vom stromsparenden Monochromdisplay: Gut eine Woche blieb es im Standby-Betrieb auf Sendung, bevor es nach der Ladestation piepste. Plaudertaschen müssen sich angesichts der zwölf Stunden Gesprächszeit ebenfalls keinen Zwang antun. Dieser Wert kann sich sehen lassen, wenngleich Ausdauerfanatiker bei der Konkurrenz noch mehr Stehvermögen finden. Alle anderen freuen sich über ein solides, günstiges Telefon.

Philips CD235

Hersteller Philips Preis 50.00 € Wertung 319.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Philips CD496 im Test 80,0% Connect hat das Philips CD496 getestet. Wie schlägt sich das Mittelklasse-DECT-Telefon im Test in Sachen Bedienung,…

Schnurlose Telefone Philips M8 im Test 77,4% Mit diesem Modell spricht Philips vor allem Designfans an. Der Funktionsumfang ist überschaubar. Im Test zeigt es… DECT Telefone Philips S10A im Test 77,4% Nun hat auch Philips ein DECT-Telefon mit Touchscreen im Angebot. Internet- oder Multimedia-Funktionen bietet das S10A…

DECT-Telefon Philips Mira M555 im Test 70,4% Der Funktionsumfang des Philips Mira M555 ist rudimentär, doch dafür will das schnurlose DECT-Telefon mit extravagantem… DECT-Telefone Philips Linea M3351 im Test Das Philips Linea M3351 erweist sich im Test als Hightech-Skulptur, die sich vor allem an Design-Fans richtet.