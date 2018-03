Philips CD445 Datenblatt Wertung

© Archiv Philips CD445

Pro Hörer schmiegt sich geradezu ans Ohr

Hörer schmiegt sich geradezu ans Ohr angenehme und saubere Akustik

angenehme und saubere Akustik günstiger Preis Contra zu helle Tastenbeleuchtung Fazit Connect-Urteil: 370 von 500 Punkten, befriedigend 47,0%

Manchmal meint es ein Hersteller zu gut. So auch im Fall der Beleuchtung des Philips CD445: Die Tastenbeleuchtung strahlt so stark durch das milchig weiße Gehäuse, dass man das Display, unabhängig von der Kontrasteinstellung, kaum mehr ablesen kann. Und so neigt man dazu, das Mobilteil nahe an sich heranzuziehen, obwohl die Größe der Ziffern das gar nicht erfordern würde. Schade, denn eigentlich sind Monochrom-Anzeigefelder in der Regel ein Garant für gute Ablesbarkeit.

Den Rest des CD445 hat Philips deutlich besser gemacht, sodass es auf einem respektablen zweiten Platz landet. So ist beispielsweise der Hörer fast perfekt nach ergonomischen Gesichtspunkten gebaut und schmiegt sich geradezu ans Ohr - da zwickt auch nach Plauderorgien nichts am Lauscher. Auch die große Akustikkammer des Hörers hat zwar sicherlich in der Herstellung ihren Preis, sorgt aber für eine angenehme und saubere Akustik, was sich in den Messwerten das connect-Labors niederschlägt - bis auf das 20 Euro teurere Panasonic-Modell klingt kein Klassenkonkurrent besser.

Solides Telefon für kleines Geld

Auch die Ausstattung geht für den Preis in Ordnung, wenngleich die Fokussierung des Herstellers mitunter Rätsel aufgibt. So begnügt sich das Telefonbuch mit 100 Einträgen, die Anrufliste merkt sich aber 50 Einträge. Seltsam auch, dass die Basisstation nicht mitklingelt, obwohl diese wegen des Anrufbeantworters einen Lautsprecher an Bord hat. Zudem verwundert es, dass Philips dem CD445 nicht den Strahlungsreduzierer Eco-Mode spendiert hat.

Lob gibt's für den Anrufbeantworter, der sich wahlweise übers Mobilteil oder über die sinnvoll angeordneten Tasten an der Basisstation abhören lässt, wobei Letztere auch per LED über die Anzahl der neuen Nachrichten informiert. Alles in allem liefert Philips mit dem CD445 ein solides Schnurlostelefon zum günstigen Preis.

