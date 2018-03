Philips CD535 Datenblatt

Wer den schnurlosen Hörer des Philips CD535 aus der Packung hebt, erlebt erst einmal eine positive Überraschung: Das Mobilteil ist leicht geschwungen und passt sich so der Kopfform an. Auch wird der Hörer am oberen Ende breiter - mit dem positiven Effekt, dass die eigenen Lauscher perfekt auf dem Lautsprecher des Mobilteils liegen. So ziehen auch längere Gespräche keine Ohrenschmerzen nach sich und das CD535 sammelt Punkte in der Handlichkeitswertung.

14 Stunden Gesprächszeit

Ebenfalls auf längere Gespräche auslegt ist die Stromversorgung: Die beiden 650-mAh-Akkus liefern genug Energie für Plauderorgien von knapp 14 Stunden. Im Standby-Betrieb blieb das Gerät gar sieben Tage auf Empfang, ohne dass es zum Nachladen in die Basis musste. Für ein Modell mit Farbdisplay sind das respektable Werte, wobei das 4096 Farben anzeigende Bildschirmchen mit einer Auflösung von 98 x 67 Pixel arg mickrig ausfällt, und sich die Ablesbarkeit mit etwas mehr Kontrast noch optimieren ließe. Auch die Rufnummernanzeige wirkt etwas unglücklich: Nach 13 Ziffern bricht die Darstellung ab, statt in die nächste Zeile umzulaufen. Punkte verschenkt das CD535 auch beim Telefonbuch, das mit 50 Einträgen etwas klein geraten ist.

Call-by-call-Funktion

Doch genug der Schelte: Die ordentliche und intuitive Menüführung versöhnt mit dem einen oder anderen Makel. Auch gibt es an der Verarbeitungsqualtität - einem entscheidenden Qualitätsmerkmal - rein gar nichts auszusetzen. Ebenfalls positiv: Für Sparfüchse hat Philips eine Call-by-call-Funktion eingebaut, die automatisch eine bestimmte Billigvorwahl vor die Rufnummer setzt. Etwas seltsam gelöst ist hingegen die Raumüberwachungsfunktion: Die bringt zwar ein anderes eingebuchtes Mobilteil zum Klingeln, wenn der Nachwuchs schreit, doch die Weiterleitung an andere Rufnummern wie das Handy klappt leider nicht.

Gute Klangqualität

Fast schon traditionell sind die guten Akustikergebnisse der Philips-Geräte. In diese Fußstapfen kann auch das CD535 treten, das die Stimmen beider Gesprächspartner ausgewogen und harmonisch überträgt. Gleiches gilt für den Anrufbeantworter. Der hat zwar mit den typischen Sprachkompressions-Verlusten zu kämpfen, trotzdem sind die Anrufer laut und deutlich zu verstehen; die 15 Minuten Speicherkapazität sind klassenüblich. Ein Plus gibt's beim Bedienkomfort zu melden: Im Gegensatz zu früheren Philips-Modellen lässt sich der Anrufbeantworter des CD535 sowohl über das Mobilteil als auch über ein Tastenfeld an der Basis bedienen. Wer letzteres tut, bekommt dort sogar die Zahl der Anrufe in einem Matrixdisplay angezeigt.

Philips CD535

