Der Philips DTM5095 empfängt Musik per Bluetooth, hat aber auch ein CD-Laufwerk. Hat das Turm-Design der Funkbox Einfluss auf den Klang?

© Philips Philips DTM5095

Pro schöne Räumlichkeit durch Living Sound

schöne Räumlichkeit durch Living Sound umfangreiche Ausstattung Contra nicht ganz ausgewogen im Bass Vielversprechend

Anzeige

Mit DTM5095 bringt Philips ein Tonmöbel in ansprechendem Design. Durch seine Säulenform lässt sich das Gerät an beliebiger Stelle im Raum platzieren, zumal wegen der recht umfangreichen Ausstattung für den Betrieb nur ein Stromanschluss erforderlich ist. So gibt es einen Steckplatz für aktuelle iPhones/iPads, ein CD-Laufwerk mit Motoreinzug - auch für MP3 und WMA -, einen USB-Anschluss fürs Akkuladen und für Musikübertragung sowie ein UKW-Radio.

Die drahtlose Kommunikation erfolgt per Bluetooth und ist damit von praktisch jedem Smartphone möglich - egal ob iOS/Apple oder Android. Insgesamt 200 Watt Ausgangsleistung stehen zur Verfügung und treiben zwei 13-cm-Bass-/Mitteltonlautsprecher nebst Hochtönern an, dazu kommt ein Passivstrahler.

Bei Aufstellung ca. 50 cm von der Wand oder Ecke entfernt ergeben sich Schallreflexionen, die in Verbindung mit der zuschaltbaren Philips-Technik Living Sound eine schöne, breite Räumlichkeit bewirken. Ohne Living Sound klingen die Mitten zuweilen etwas schrill. Im Bassbereich liefert der Philips-Turm ein solides, recht tiefes Fundament, klingt dort aber nicht ganz ausgewogen. Die Lautstärke reicht locker für die Party.

Anzeige

Mehr zum Thema Breitband-Lautsprecher Hornmanufaktur Aurora im Test Herausragende Homogenität und Räumlichkeit ist nicht nur bei Klassik die Stärke der Kompaktbox Aurora.

Breitband-Lautsprecher Audium Comp 8 Drive im Test Über die spezifischen technischen Nachteile von großen Breitbändern (ab 15 cm aufwärts) ist viel geschrieben worden. Wir haben den Audium Comp 8 Drive… Standbox PSB Imagine X1T im Test Die Imagine X1T wurde auf menschliche Hörgewohnheiten und Ansprüche in Wohnumgebungen abgestimmt. Wie sich das auf den Klang auswirkt, zeigt der Test.

Wireless Aktivbox Dynaudio Focus 200 XD im Test Die aktive Kompaktbox Dynaudio Focus 200 XD hat Endstufen, DA-Wandler und Signalweiche bereits eingebaut. Ein Funksender schickt Musik in… Kompaktbox Focal Sopra 1 im Test Auch das Konzept der Zwei-Wege-Box kann man weiterentwickeln. Die Sopra 1 ist eine der wohlklingendsten Kompaktboxen. Wie schlägt sie sich im Test?