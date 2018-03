Philips SE745 Datenblatt

© Archiv Philips SE745

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Oberklasse lieferten sich das Philips SE745 und Panasonics KX-TG8220. Doch während die Japaner voll auf Design setzen, will Philips hier anders als bei den Luxus-DECTs mit Ergonomie und Funktion punkten. In Sachen Ergonomie ist das Unterfangen gelungen, denn das Mobilteil ist leicht geschwungen und liegt somit perfekt am Ohr. Auch sind die Tasten groß und klar zu unterscheiden. Das Farbdisplay ist ebenfalls gut gelungen, allerdings ist die Darstellung im Auslieferungszustand mäßig: Hier verspielt Philips durch dunkle Schrift auf dunklem Hintergrund perfekte Lesbarkeit, der Kunde kann aber durch Anpassung des Hintergrunds auf eigene Faust optimieren. Das klappt bei den Klingeltönen in der Basis nicht - denn die Station bleibt bei eingehenden Anrufen stumm, obwohl durch den Anrufbeantworter bedingt bereits ein Lautsprecher in der Basis integriert ist. Ebenfalls schade ist, dass Philips als einziger Hersteller im Oberklassetestfeld auf den Eco-Mode zur Reduzierung der Sendeleistung verzichtet. Auch bei den Stromverbrauchsmessungen griffen die Holländer in die Vollen: 4 Watt gönnt sich die Basis im Schnitt; das Siemens begnügt sich mit 1,4 Watt.

Viel Komfort und gute Laborwerte

Doch genug der Schelte, schließlich hat das SE745 viel zu bieten: So sind 250 Einträge im Telefonbuch Klassenspitze, und auch einen SIM-Kartenleser zum bequemen Kopieren der Kontakte vom Handys aufs DECT gibt's bei den Testkonkurrenten nicht. Der Rufsammler verdient ebenfalls Lob: Er lässt sich wahlweise per Mobilteil oder über die Tasten an der Basisstation steuern und informiert an selbiger auch per LED, wie viele Nachrichten eingegangen sind. Die Klang- und Ausdauermessungen im Labor meisterte das Philips souverän. Ein solides Schnurlostelefon also, das mit 100 Euro jedoch seinen Preis hat.

Anzeige

Philips SE745

Hersteller Philips Preis 110.00 € Wertung 360.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Philips CD496 im Test 80,0% Connect hat das Philips CD496 getestet. Wie schlägt sich das Mittelklasse-DECT-Telefon im Test in Sachen Bedienung,…

Schnurlose Telefone Philips M8 im Test 77,4% Mit diesem Modell spricht Philips vor allem Designfans an. Der Funktionsumfang ist überschaubar. Im Test zeigt es… DECT Telefone Philips S10A im Test 77,4% Nun hat auch Philips ein DECT-Telefon mit Touchscreen im Angebot. Internet- oder Multimedia-Funktionen bietet das S10A…

DECT-Telefon Philips Mira M555 im Test 70,4% Der Funktionsumfang des Philips Mira M555 ist rudimentär, doch dafür will das schnurlose DECT-Telefon mit extravagantem… DECT-Telefone Philips Linea M3351 im Test Das Philips Linea M3351 erweist sich im Test als Hightech-Skulptur, die sich vor allem an Design-Fans richtet.