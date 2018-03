Philips SHD8850 im Test

Der drahtlose Kopfhörer Philips SHD8850 empfängt Musik nicht per Bluetooth, sondern über seine Basisstation. Ob das Konzept aufgeht, zeigt der Test.

© Philips Philips SHD8850

Jetzt kaufen EUR 109,00 Pro super einfach zu bedienen durch die Ladestation und die Ein- / Ausschalt-Automatik Contra leichter Rauschteppich im drahtlosen Betrieb wahrnembar

leichter Rauschteppich im drahtlosen Betrieb wahrnembar verträgt keine hohen Pegel Fazit AUDIO Klangurteil: 60 Punkte; Preis/Leistung: gut Vielversprechend

Anzeige

Ein flotter Griff, und schon hat man diesen drahtlosen und mit 240 Gramm angenehm leichten HiFi-Kopfhörer in der Hand. Die nestförmige Basisstation des Philips SHD8850 dient nicht nur als Ladegerät, sondern übernimmt auch den drahtlosen Datenverkehr zum Kopfhörer.

Dieser funkt überraschenderweise nicht mit Bluetooth: Philips setzt lieber auf eine proprietäre Übertragungstechnik, die verlustfrei abeitet und digitale Musiksignale sogar in HiRes-Qualität bis 96 kHz überträgt. Dazu befindet sich an der Basisstation ein optischer S/PDIF-Eingang. Analoge Signale lassen sich hier ebenfalls einspeisen.

Das Drahtloskonzept ist nicht für den Einsatz unterwegs, sondern fürs Wohnzimmer gedacht, zum Anschluss an die HiFi-Anlage oder den Fernseher. Praktisch: Der Kopfhöher schaltet sich von selbst ein und aus, wenn man in aufsetzt respektive abnimmt. Allerdings dauert das Einschalten manchmal 2 bis 3 Sekunden, was durchaus irritieren kann.



© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel audio.de Philips SHD8850

Hörtest

Der 40 mm durchmessende dynamische Treiber machte im Hörtest ordentlich Druck, wenngleich man ihn nicht zu laut aufdrehen sollte. Uns fiel die tonal warme Abstimmung auf. Im drahtlosen Betrieb mit HiRes-Daten machte der Philips richtig Spaß, man merkte ihm seine Spielfreude an.



Per Kabel angeschlossen, wurde sein Sound noch einmal knackiger und transparenter. Außerdem verschwand der leichte Rauschteppich, der im drahtlosen Betrieb stets hörbar war.

Messlabor

Die Frequenzgangmessung offenbart, dass der Philips die oberen Bässe betont, während er sich im Präsenzbereich zurückhält. Der Kopfhörer spielt bei niedrigeren Pegeln sauber, während bei 100 dB bereits deutliche Klirranteile sichtbar werden. Im Kabelmodus musiziert der Hörer klirrärmer als im Funkbetrieb.



Fazit

Es muss nicht immer Bluetooth sein: Der Philips SHD8850 machte mir im drahtlosen Betrieb viel Spaß. Clever ist die Ladestation, die den Höhrer beim Einsetzen magnetisch in die richtige Posi­tion bringt. Der Sound war kna­ckig und warm, doch für echten HiRes-­Genuss fehlte es ihm an Transparenz und Höhendynamik.

Deutsche HiFi Tage 2017 - Die Bilanz Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Veranstalter, Aussteller und Besucher ziehen Bilanz über die Deutschen HiFi Tage 2017.

Anzeige

Mehr zum Thema Noise-Cancelling-Kopfhörer AKG N60NC Wireless im Test Der AKG N60NC hat in der Kabelversion Maßstäbe gesetzt: Seine Geräuschunterdrückung ist für einen On-Ear-Hörer unerreicht. Hält die drahtlose Variante…

Kopfhörerverstärker Sennheiser HDV 820 im Test Mit dem vollsymmetrischen Kopfhörerverstärker HDV 820 hat Sennheiser ein neues Vorzeigemodell im High-End-Segment. Erfüllt er die hohen Erwartungen? Mobiler Kopfhörer Beyerdynamic Aventho Wireless im Test Dass man Lautsprecher auf den Raum einmessen kann, ist normal. Den Kopfhörer Beyerdynamic Aventho Wireless können Sie jetzt auf Ihr Gehör einstellen.

DrahtloseIn-Ear-Kopfhörer Sony WF-1000X im Test Als „True Wireless“ bezeichnet man Bluetooth-In-Ear-Hörer, die auch auf das Kabel zwischen den Kanälen verzichten. Apple ging voran, Sony folgt nun… HiFi-Kopfhörer Ultrasone Edition 15 im Test Das neue Ultrasone-Topmodell heißt Edition 15 und ist ein offenes Modell mit High-End-Ambitionen. Wie schlägt sich der HiFi-Kopfhörer im Test?