Die Heed Questar MM (300 Euro) spielte nicht ganz so frei und offen in den Höhen, doch gefiel sie mit vollem Bass und schwelgerischen Klangfarben.

Phono-Vorverstärker Heed Questar MM Datenblatt

Heed ging die Phonoverstärkung systemgetrennt an, baut also zwei Varianten der Questar: eine optimiert für MM-, die andere ausschließlich für MC-Tonzellen. Gemeinsam ist beiden, dass nur Einzeltransistoren eingesetzt werden und die Entzerrung sowohl passiv für die Höhen zwischen zwei Verstärkerstufen als auch aktiv für die Bässe in der Gegenkopplung erfolgt. Die MM-Variante leitet die Signale sofort an eine Differenzverstärkerstufe. Die im Class-A Betrieb arbeitende Eintakt-Ausgangstufe sowie die kanalgetrennten Versorgungsspannungen finden sich in beiden Typen.

Zum Hörtest stand das Laufwerk Nouvelle Platine (8/01) nebst Tonarm Linn Ekos bereit. Für die MM-Vergleiche bestückten die Tester ihn mit dem Tonabnehmer-Highlight Reson Reca (2/06).

Die Heed Questar MM spielte nicht ganz so frei und offen in den Höhen, doch gefiel sie mit vollem Bass und schwelgerischen Klangfarben. Die Musiker wirkten sozusagen wenig nervös.

Heed Audio Questar MM

Hersteller Heed Audio Preis 300.00 € Wertung 48.0 Punkte Testverfahren 1.0

