Phono-Vorverstärker Lehmann Audio Black Cube Statement Datenblatt

Auch wenn der Zusatz Statement vermuten lässt, es handle sich hier um eine aufwendigere Version der bekannt-beliebten Black Cube (7/06), ist es umgekehrt. Die Statement soll die Einstiegsdroge für das mittlerweile umfangreiche Lehmann-Sortiment sein. Deshalb besitzt die Statement statt vier Mono-OPs zwei Stereo Verstärkerbauteile.

© Julian Bauer Bei der Lehmann Audio Black Cube Statement gibt es DIP-Schalter auf der Unterseite, durch die sich Verstärkung und Eingangswiderstand verändern lassen. Zusätzlich lassen sich intern noch Wunschwerte realisieren.

Zudem ist der Eingangs-OP (OPA 2228) preisgünstiger und weniger rauscharm bei kleinen Eingangsspannungen als der des Black Cube (THAT 1510). Dies fällt aber nur im MC-Betrieb ins Gewicht, da die Black Cube für MC-Abtaster optimiert ist und mit MM-Normsystem sogar mehr rauscht als die Statement.

Von der rein passiven RIAA-Entzerrung zwischen den beiden Verstärkereinheiten will Lehmann nicht abweichen. Nur müssen hier statt teurer MKP-Kondensatoren preiswertere MKS-Typen reichen. Versorgt wird die Statement mit einem externen Trafo, während die Gleichstromwandlung in der kompakten schwarzen Kiste stattfindet.

Geblieben sind die DIP-Schalter an der Unterseite, ein Steckplatz für einen Wunscheingangswiderstand sowie Steckbrücken für Subsonicfilter, 10 Dezibel stärkere Verstärkung und Überbrückung des Ausgangskondensators im Inneren.

Die Lehmann Black Cube Statement zeigte im Vergleich zur Musical Fidelity V-LPS, dass es mehr Details auf den Platten zu entdecken gab. So vermittelte die Statement bei MC nicht ganz so viel Luft zwischen den Instrumenten wie etwa die Black Cube (7/06), zeigte aber sowohl bei MM als auch bei MC dezent mehr Details als das stereoplay Highlight Clearaudio Nanophono. Diese wehrte sich mit ein wenig mehr Bassdruck und Grundtonkraft, was zu der gleichen Punktzahl führte.

Lehmann Audio Black Cube Statement

Hersteller Lehmann Audio Preis 310.00 € Wertung 50.0 Punkte Testverfahren 1.0

