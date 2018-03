Die Moon LP 3 (500 Euro) gibt sich souverän der Feinarbeit hin. So konnte sie Geigen noch den richtigen Schmelz verleihen und Orchester weiträumig darstellen.

Phono-Vorverstärker Moon LP 3 Datenblatt

© Archiv Phono-Vorverstärker Moon LP 3

Der Ruf, der den Moon-Geräten von Simaudio aus Kanada vorauseilt, macht auch hierzulande neugierig. Optisch beeindruckt die LP 3 mit ihrem Aluminiumprofil-Gehäuse erst mal nicht sehr. Von außen bietet sie keine Anpass- oder Umschaltmöglichkeiten. Diese offenbaren sich beim Blick ins Innere: Verstärkung, Eingangswiderstand und -kapazität sind unabhängig voneinander wählbar. Der Phonofreund muss sich dabei mit jeweils zwei verschiedenen, aber praxisnahen Werten zufriedengeben.

Anzeige

© Julian Bauer Etwas umständlich lassent sich bei der Moon LP 3 nur nach Ausbau aus dem Alu-Gehäuse die Verstärkung, der Eingangswiderstand sowie die -kapazität mit Steckbrücken verändern.

Trickreicher ist die Schaltung der hauptsächlich mit miniaturisierten SMD-Bauteilen bestückten Platine. Die Tonabnehmer-Information empfängt zuerst eine Symmetrierstufe, damit das folgende Verstärkerbauteil (INA 163) ein nicht invertiertes und ein invertiertes Signal bekommt. Das besondere an diesem OP ist, dass seine Verstärkung nicht zwangsweise mit einer Über-alles-Gegenkopplung eingestellt wird, sondern behutsam und damit Klirrspektrum-freundlicher in der Eingangsstufe - ein klanglich sinnvoller Weg. Gleichstromkompensation mit elektronischen Reglern war ebenfalls nicht nach dem Geschmack der Kanadier, weshalb sie dafür, wie auch für die Entzerrung, edle Wima-Folienkondensatoren einsetzen.

Im Hörraum war die Sache zwischen der Moon LP 3 und der Trichord Dino Mk II mit Standard-Netzteil ausgeglichen. Was aber nicht heißt, dass beide identisch klingen. Denn die Dino Mk II vermittelte mehr Druck im Bass sowie Grundton und wirkte dadurch souveräner, während sich die LP 3 noch mehr der Feinarbeit hingab. So konnte sie Geigen noch mehr Schmelz verleihen und Orchester weiträumiger darstellen, auch mehr Luft zwischen den Instrumenten zulassen, während sie die Dino mehr in den Vordergrund stellte.

So wird der Pop/Jazz-Fan wohl mit der Trichord und der Klassik-Hörer mit der Moon LP 3 glücklich werden.

Moon LP 3

Hersteller Moon Preis 500.00 € Wertung 54.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Phono-Vorstufe Moon LP 3.5 RS Die Moon LP 3.5 RS (1600 Euro) zeichnet sich nicht nur durch piekfeinen Aufbau, sowie Universalität aus, sondern beeindruckt zudem mit feinem,…

Testbericht Test: Phonovorverstärker Moon 110LP Die wichtigste Leistung des in Kanada entstehenden 110LP (550 Euro) ist, dass er einen großen Teil der Qualität der 2000-Euro-Boliden für einen… Vollverstärker Simaudio Moon 340i im Test Der Moon 340i bietet trotz seiner kompakten Bauform viele Anschlüsse und Funktionen. Wie klingt der Vollverstärker im Test?

Phono-Vorverstärker Audio Research REF Phono 2 SE im Test Die Vorstufe Reference Phono 2 SE von Audio Research holt knallharte Innenspannung aus scheinbar bekannten Rillen. Auch der Preis schafft… Phono-Vorverstärker Vincent PHO-700 im Test Wenn man schon einen teuren Vollverstärker hat, lohnen sich da 500 Euro extra nur für den Phonozweig? Wenn so viel Dynamik und Tempo herauskommen, wie…