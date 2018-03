Phono-Vorverstärker Musical Fidelity V-LPS mit V-PSU Datenblatt

© Hersteller Phono-Vorverstärker Musical Fidelity V-LPS

© Archiv Die MC-Eingangsverstärker bestehen nicht aus simplen OPs, sondern aus rauscharmen Doppel-FETs, die nur in OP-Gehäusen stecken.

Anzeige

Musical Fidelity hat es mit der V-LPS geschafft, für 165 Euro eine Phonostufe zu bauen, die nicht nur der Beschriftung nach, sondern auch in Labor und Hörraum als echt MC-tauglich gelten darf. Wenn ein DL-103 so vital losdonnert, so packend groovt wie über die britische Spardose, dann ist den Entwicklern offensichtlich schon mal das Wichtigste gelungen: in ihrem Kampf gegen Rauschen, Klirr und andere Nichtlinearitäten nicht gleich noch das Nutzsignal auszubremsen.

© Archiv Sehr ausgewogene Frequenzgänge mit MM, MC und mit MM-Normsystem.

Mancher MC-Preamp ist hier schon übers Ziel hinausgeschossen, hat messtechnisch einen vielversprechenden, gehörmäßig jedoch einen sterilen, faden Eindruck hinterlassen. Der V-LPS gehört nicht zu dieser Gruppe. Er lässt der Musik nicht nur ihren Schwung und ihre dynamische Wucht, er scheint diese Faktoren sogar noch zu betonen.

© Archiv Das V-PSU versorgt bis zu drei V-Geräte mit Strom aus einem kompakten Ringkerntrafo.

Besonders auffällig ist diese Abstimmung im Bass: Mehr wäre wirklich nicht gut, weniger kennt man von anderen erschwinglichen Phonokästchen, will man aber nach einer Proberunde mit dem V-LPS nicht mehr akzeptieren - zumal sich der füllige, kraftvoll pulsierende Tiefton der Musical Fidelity im Labor nicht als Effekt entpuppt, sondern stets auf der Basis mustergültig linearer Verstärkung steht. Dass richtig teure Preamps im Mittelhochton noch besser durchzeichnen, verzeiht man da gern.

Messtechnisch gering, aber im Hörtest eklatant (breitere Abbildung, mehr Übersicht in komplexen Aufnahmen) ist der Einfluss des Zusatznetzteils V-PSU, das etwas mehr kostet als der V-LPS, dafür aber noch zwei weitere V-Geräte mit Strom versorgen kann - etwa den D/A-Wandler V-DAC (AUDIO 1/09) oder auch den Kopfhörer-Verstärker V-CAN, der in diesem Test immer dann zum Einsatz kam, wenn nachts der niederohmige Denon-Referenzkopfhörer AD-H 7000 die Lautsprecher ablösen musste. Für unter 400 Euro ist das Gespann momentan genauso unmöglich zu schlagen wie der V-LPS solo für den halben Preis.

Musical Fidelity V-LPS

Hersteller Musical Fidelity Preis 165.00 € Wertung 95.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Phono-Vorverstärker Musical Fidelity V-LPS Die günstige Musical Fidelity V-LPS (165 Euro) gefällt sowohl über den MM- als auch über den MC-Eingang mit warmen, stimmigen Klangfarben.

Testbericht Goldenote Microline PH-7 im Test Der Goldenote Microline PH-7 ist eine flexible Phono-Vorstufe, die beim Preis-Leistungs-Verhältnis punkten will. Ob das gelingt, verrät unser Test. Vollverstärker Musical Fidelity M6 500i im Test Der Musical Fidelity M6 500i ist etwas abgespeckt im Vergleich zur größeren Serie M8. Kann der Vollverstärker die Tester überzeugen?

Phono-Vorverstärker Audio Research REF Phono 2 SE im Test Die Vorstufe Reference Phono 2 SE von Audio Research holt knallharte Innenspannung aus scheinbar bekannten Rillen. Auch der Preis schafft… Phono-Vorverstärker Vincent PHO-700 im Test Wenn man schon einen teuren Vollverstärker hat, lohnen sich da 500 Euro extra nur für den Phonozweig? Wenn so viel Dynamik und Tempo herauskommen, wie…