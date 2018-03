Pioneer knüpft an den LX_71 große Erwartungen.

Der Pioneer BDP-LX 71 ist so neu, dass die Verantwortlichen aus Japan persönlich vorbei kamen, ein Software-Update mitbrachten und vor Ort installierten.

Für rund 800 Euro ist er ambitioniert ausgestattet und der Vorreiter einer ganzen Player-Serie, die noch in diesem Jahr folgen soll. Besonders die analoge Audio-Sektion wurde laut Produkt-Manager Jürgen Timm gegenüber dem Vorgänger-Modell, LX 70 (AUDIO 08/07) technisch aufgewertet - etwa mit D/A-Wandlern von Wolfson.

© J.Winkler Mit D/A-Wandlern von Wolfson hat Pioneer die Analog-Audio-Sektion verbessert.

Wo Panasonic, Samsung und Sony ihre Blu-ray-Player konstant handlicher gestalten, setzt Pioneer noch einen drauf: Der BDP-LX___71 ist deutlich größer als sein Vorläufer. Und dabei einen Tick extravaganter: Die Bedienelemente an der Gerätefront sind keine Tasten mehr, sondern Sensorfelder, die schon auf leichte Berührung reagieren. Um auch im Dunkeln den richtigen Knopf zu finden, sollte man sich allerdings die ungefähre Position vorher eingeprägt haben.

Oder die schön gemachte Fernbedienung benutzen. Das Steuerkreuz sowie die vier rundherum angeordneten Tasten für die wichtigsten Menüpunkte sind darauf leicht zu finden. Zudem tummeln sich dort noch andere Tasten, die zu vielen weiteren Funktionen führen. Jene mit der Bezeichnung "Home Media Gallery" verweist beispielsweise auf die Fähigkeiten, bei Bedarf auch MP3- und WMA-Daten von einer CD zu spielen.

© J.Winkler Vergoldete Anschlüsse für fast jedes Ton- und Bildsignal, auch analog mit acht Kanälen.

Natürlich beherrscht der LX__71 sämtliche Videowiedergabearten und das auch noch unglaublich brillant. Besonders die HD-Rauschunterdrückung beeindruckt: Vom Luminanz- bis hin zum großflächigen "Moskito"-Rauschen lässt sich jedes Bild fast individuell entstören. So penibel muss man allerdings gar nicht sein; der Pioneer gefällt bereits in der Werkseinstellung mit einem exzellenten, ruhigen Bildfluss und natürlichen, strahlenden Farben. Vom sehr guten Scaler und De-Interlacer einmal ganz zu schweigen. Insgesamt gefiel der Pioneer mit dem besten Bild im Testfeld.

Ebenso auffällig: eine Funktion namens "PQLS". Das Kürzel steht für "Precision Quarz Lock System" und soll ein audiophiles Problem beheben: Da die Mehrzahl der Anwender ihren Blu-ray-Player per HDMI an einem Receiver anschließt, werden auch PCM-Signale von Audio-CDs auf diesem Wege übertragen - und dabei zweimal getaktet. Um die klangschädliche Doppelarbeit zu verhindern, gibt der AV-Receiver mit "PQLS" über HDMI den Takt vor und bekommt vom Player die PCM-Daten passend serviert. Das funktioniert freilich nur mit entsprechend ausgerüsteten Pioneer-Receivern. Die angereiste Japan-Delegation hatte das passende Verstärker-Gegenstück gleich dabei: den SC-LX__81, erst erhältlich nach der IFA. Und tatsächlich: Mit PQLS klang die Audio-CD im ersten Hörcheck besser; wir dürfen also auf den endgültigen Test gespannt sein.

