Die Erwartungen an ein Gerät des Headset-Spezialisten Plantronics sind hoch. So verwundert es auch nicht, dass das mit 50 Euro eher günstige Explorer 350 im Test trotzdem ganz gut abschneidet. Hier der Testbericht mit dem Nokia 6233.

Plantronics Explorer 350 Datenblatt Wertung

© Archiv Plantronics Explorer 350

Dass man bei Plantronics weiß, wie's geht, merkt man sofort, wenn man das Headset anlegt: Es sitzt bequem und sicher. Auch die Bedienung via Multifunktionstaste gestaltet sich simpel: Per Druck nimmt man Gespräche an oder beendet sie, vor und zurück ist die Lautstärkeregelung.

Die einfache Bedienbarkeit und der hohe Tragekomfort tragen wesentlich dazu bei, dass das Plantronics ein knappes "sehr gut" im Kapitel Handhabung ergattern kann.

Mit Autolader und passender Halterung

© Fotos: Peter Fenyvesi Universell: Mit der 3-Wege- Taste lässt sich alles regeln

Das Explorer 350 ist speziell für den Einsatz im Auto gedacht. Folgerichtig liegt ihm auch kein 220-Volt-Netzteil bei, sondern ein Ladegerät für den Zigarettenanzünder. Auch eine Halterung, die sich mittels Clip etwa in einem Lüftungsgitter befestigen lässt, steckt im Karton.

Und obwohl das Explorer 350 jederzeit unterwegs geladen werden kann, sind seine Ausdauerwerte mit rund sieben Tagen Standby- und rund sieben Stunden Sprechzeit richtig gut. Die Klangqualität fällt aber auch beim Plantronics nur mittelprächtig aus.

