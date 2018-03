Plattenspieler Acoustic Signature Barzetti + ST 251 Datenblatt

© Archiv Plattenspieler Acoustic Signature Barzetti + ST 251

© Archiv Für die Tonarme bedient sich Acoustic Signature bei Rega. Da deren Modelle sich aber in der Höhe nicht verstellen lassen, gibt es für den Barzetti eine massive Aluminium-Basis (im Bild rechts), die dies sehr feinfühlig ermöglicht.

Dass im schwäbischen Eislingen/Fils massive und äußerst solide Plattenspieler gebaut werden, dürfte aufmerksamen stereoplay Lesern nicht verborgen geblieben sein. Die bislang aus massigem Aluminium hergestellten Trutzburgen haben bereits mehrere stereoplay Highlight errungen. Nun aber wollte der Entwickler Gunther Frohnhöfer einen optisch anderen Weg einschlagen - und auch einen leichteren Spieler bauen. Der Barzetti mit dem Tonarm Rega ST 251 ist der erste Dreher aus einer geschmackvoll gestalteten neuen Serie.

Um Kosten und Gewicht zu sparen, wählte Frohnhöfer Mitteldichte Faserplatte (MDF) als Material für die Grundplatte des Barzetti aus. Das hat auch den Vorteil, dass Acoustic Signature durch Lackieren unterschiedliche Farben realisieren kann. Da der Chef von seinen Qualitätsmaßstäben jedoch auch beim Neuen keine Abstriche macht, besitzt der Barzetti ganze zehn Schichten Klavierlack.

© Archiv Bei der Motorsteuerung wird geklotzt. Ein Generator und vier Endstufen, in Brücke geschaltet, stehen hierfür bereit.

Die anderen Bauteile geben sich ebenfalls rundum solide. Etwa der bedämpfte, 6 Kilo schwere Teller. Oder das Lager mit rollierter und somit eng tolerierter Bronzebüchse, in der sich die polierte Stahlachse auf einem Kunststoffspiegel dreht. Dieses Material, das Acoustic Signature als Tidorfolon bezeichnet, besitzt selbst schmierende Eigenschaften und geringste Abnutzungseffekte. Zudem dämpft es sehr gut, was einen Glockeneffekt des Tellers vermeidet. Und selbst die massiven, höhenverstellbaren Aluminium-Füße lassen sich ob ihrer Solidität bestaunen.

Für den Antrieb nutzt der Schwabe einen hochpräzisen Synchronmotor mit Bronzeachse. Er wird im Inneren der Grundplatte von einem Wiengenerator und kräftigen Endstufen angesteuert. Diese sind bewusst bis auf 500 Hertz begrenzt, damit ja nicht eventuelle Hochfrequenzstörungen verstärkt werden und die ruhige Arbeit des Motors beeinträchtigen. Zusätzlich bietet die Elektronik die Möglichkeit, die Drehzahl zu justieren.

Als Tonarm erkor Frohnhöfer für die Testversion den Rega ST 251. Doch selbstredend lassen sich ebenso die größeren Rega-Brüder montieren, da sie die gleiche Montage-platte benötigen. Darüber hinaus bietet Acoustic Signature auch Basen für viele gängige Neun-Zoll-Arme.

© Archiv Tricolore: Den Barzetti gibt es in zehnschichtigem Klavierlack in den Farben Rot, Weiß und Schwarz.

Im Hörtest durfte sich der Barzetti in der Standardversion mit dem Rega ST 251 behaupten. Und er schlug sich extrem gut, da er Instrumente messerschaft voneinander abgrenzte und diese in einem großzügigen Raum positionierte. Selbst bei lauten Orchestereinsätzen behielt er die Übersicht und verwischte keine Konturen.

So forderte er das stereoplay Highlight Rega P7 mit dem RB 700 (Test 9/04) heraus. Doch obwohl dieser den größeren Tonarm besaß, war der qualitative Abstand nur sehr klein. So zeigte sich der Barzetti in komplexen Passagen stabiler und vermittelte einen etwas schwärzeren Bass. Der P7 jedoch konnte etwa bei "Oppression" ("Fight For Your Right"/ Virgin) noch feinere Nuancen des Gitarrenspiels und der Stimme von Ben Harper zeigen.

Zudem spielte er etwas unbeschwerter auf und behielt so, obwohl er nicht ganz den Druck des Barzetti aufbaute, sehr knapp die Nase vorn. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Abstand weiter schmilzen würde, wenn auch der Barzetti einen RB 700 trüge.

Wie dem auch sei: Selbst als Grundvariante erringt der Barzetti mit ST 251 für sein standfestes und klares Klangbild ein stereoplay Highlight.

Acoustic Signature Barzetti + ST 251

Hersteller Acoustic Signature Preis 2000.00 € Wertung 51.0 Punkte Testverfahren 1.0

