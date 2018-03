Die Idee, einen Plattenspieler nicht nur mit Entzerrer-Vorverstärker, sondern gleich mit einer USB-Schnittstelle auszustatten, ist brillant: So gelangen die LPs bereits fertig digitalisiert in den Rechner. Aber wie gut?

Kreuzt man den Dynavox mit einer externen USB-Soundkarte, kommt der Ion Audio iTT-USB heraus. Über eine kleine Stereo-Klinkenbuchse im Oberdeck ebnet der iTT-USB sogar noch zusätzlichen Analogquellen den Weg in die digitale Welt.

Andererseits: Ob man nun einen für Line-Anschluss geeigneten Spieler wie den Denon am Analogeingang des PC einstöpselt oder den Ion Audio via USB, macht in der Handhabung letztlich keinen großen Unterschied - außer natürlich, wenn der Rechner, wie die iBooks von Apple, gar keinen Analog-Eingang besitzt.

© Archiv Für den Anschluss des Ion-Audio-Spielers stehen Phono-, Hochpegel- und USB-Ausgang bereit

Da der iTT-USB aber nicht nur in der Anfassqualität (Plastikteller, Wackelarm), sondern auch mit seinem rauen, kehligen Sound an den Dynavox erinnert, kann man in allen anderen Fällen auch gleich den DJ-1100 kaufen. Ion Audio, respektive der Hersteller Numark, der sich dahinter verbirgt, hat die gute Idee zu halbherzig umgesetzt.

ion Audio iTT-USB

Hersteller ion Audio Preis 180.00 € Wertung 40.0 Punkte Testverfahren 1.0

