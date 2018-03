Alte Fans des schottischen Spielers müssen mit dem Radikal-Upgrade noch einmal grundsätzlich umdenken: Der Synchronmotor, vom ersten Tag an elementarer Teil der Linn-Lehre, ist in Ungnade gefallen und wird durch einen Gleichstrommotor ersetzt. Da die Drehzahl eines DC-Triebwerks, anders als beim AC-Synchron-Kollegen, sowohl von der Betriebsspannung als auch von der anliegenden Last abhängt, besitzt das Radikal-Netzteil erstmals in der Linn-Geschichte eine Regelung, die direkt das Teller-Tempo misst. Die größte Herausforderung in der Entwicklung war, diese Regelung so auszulegen, dass die von anderen DC-Konstruktionen gefürchteten Drift-Effekte ebenso verschwinden wie die durch zu enge Regelschleifen erzeugte Unruhe. Erreicht haben die Schotten dieses Ziel unter anderem durch eine Präzisions-Clock, die direkt aus dem Netzwerk-Player Klimax DS stammt - digitales High End greift hier der Analogfraktion unter die Arme.