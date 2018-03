Plattenspieler Music Hall MMF 7.1 Datenblatt

© Archiv Plattenspieler Music Hall MMF 7.1

Die Produkte seiner Firma Music Hall lässt Roy Hall entsprechend kostengünstig fertigen. Aber während Halls Elektronik in China vom Band purzelt, schweift der Mann für seine Plattendreher nicht so weit in die Ferne - das Gute liegt näher, in Tschechien. Dort, im ehemaligen "Tesla"-Kombinat, setzen fingerfertige Hände etwa die bestens beleumundeten Pro-Ject-Laufwerke und -Tonarme zusammen. Aus deren Arsenal pickt sich der bärtige Businessman die feinsten Zutaten, um nach eigenem Rezept Plattenspieler zu bauen. Wie den mmf-7.1, bei dem das Siebenpunkteins zwar ein Rätsel, die Konstruktion aber sonnenklar ist.

Roys Sandwich

Halls eigener architektonischer Beitrag ist das Sandwich-Chassis. Der Doppeldecker koppelt den ersten und zweiten hochglanzlackierten Platten-Stock mit Hilfe von vier Sorbothan-Halbkugeln, von denen sich Hall eine wirkungsvolle Entkopplung verspricht. Die obere Lage mit Lageraufnahme und Tonarmbasis ist also eine Art Subchassis andersherum. Der mmf-7.1 hat übrigens noch einen kleinen Bruder, den 5.1 (900 Euro, mit einer Platte), und einen großen, den 9.1 (1700 Euro, mit drei Platten und Extras). Für Familien-Zusammengehörigkeit sorgen Bauteile mit Pro-Ject-Genen: Acryl-Plattenteller, Invers-Lager mit Bronzebüchse, Teflon-Lagerspiegel, Keramikkugel und Edelstahlachse sowie der Karbon-Tonarm 9cc - mit seinen vielen Einstellmöglichkeiten ein Vorzeige-Ausleger.

Anzeige

© Foto: H.Härle Das High-Output-MC-System Goldring Eroica H harmoniert ideal mit dem mmf-7.1

Der Motor, ein 24-poliger Synchrontyp mit Phasenschieber-Steuerung, dreht die filzmattenbewehrte Scheibe über einen außenlaufenden Vierkant-Gummiriemen. Von seiner Tätigkeit kündet eine blaue Leuchtdiode - manche High Ender schreiben deren hellem Leuchten regelrecht animierende Wirkung zu. Der Antreiber findet seinen Arbeitsplatz in einer runden Aussparung ohne Berührung mit dem Chassis.

Auf direktem Weg

Der mmf-7.1 erwies sich im Hörtest als exzellenter Analog-Werktätiger: Atemberaubend schmetterte Ausnahme-Tenor Fritz Wunderlich sein hohes C in "Granada" - diese Präsenz und Genauigkeit, diesen Druck kennt man sonst nur von sehr viel teureren Laufwerken. Auch dem Kanonendonner von Led-Zeppelin-Drummer Bonzo Bonham zeigte sich der Music Hall unerschütterlich gewachsen. Dabei erwies sich der Sandwich-Spieler zwar nicht als trittschallresistent, doch leitete er auch energisches Fußstampfen nur kurz als rasch abklingenden Plopp in die Tieftonmembranen der KEF Reference 207/2 (Test in 9/07) weiter. Für deren Antrieb kettete AUDIO den regelbaren, Akku-versorgten Phono-Amp Clearaudio Balance Plus direkt an die Endstufen Audionet Max (Test in 3/08). Auf diesem direkten Wege holte der MC-Tonabnehmer Goldring Eroica H (dessen MM-taugliche hohe Ausgangsspannung die Bedienungsanleitung verschweigt) eine Fülle von Details aus den Rillen.

Gut, große Dreher fördern mit noch mehr Tieftonenergie. Oberhalb der alleruntersten Oktave aber kann der Music Hall samt Goldring dynamisch mächtig punkten. Und prunken mit sauberer Mittenortung bei Mono-Platten sowie ordentlicher Raumdarstellung bei "Living Stereo"-LPs. Wenn auch letzte Feinheiten zuweilen im markig-rasanten Auftritt untergingen: Preisbezogen zählt der mmf-7.1 mit zum Besten für Zweipunktnull.

Music Hall MMF 7.1

Hersteller Music Hall Preis 1300.00 € Wertung 90.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Plattenspieler Music Hall mmf 9.1 im Test Der Music Hall mmf 9.1 erweist sich im Test als Top-Plattenspieler, der sogar erfahrene Tester schnell staunen lässt.

Plattenspieler Acoustic Signature WOW XL im Test Der Acoustic Signature WOW XL kommt sehr elegant daher. Doch kann er auch akustisch im Test überzeugen? Testbericht EAT C-Sharp Plattenspieler im Test European Audio Team präsentiert einen bildschönen, edel und äußerst clever gemachten Plattenspieler zum Kampfpreis.

Plattenspieler T+A G 2000 R im Test Beim T+A G 2000 R im Test handelt es sich nicht (nur) um eine simple Vervollständigung der berühmten R-Serie. Sondern vielmehr um ein perfekt… Plattenspieler Pro-Ject RPM 9 Carbon im Test Im Test überzeugt der Pro-Ject RPM 9 Carbon als gelungenes, sehr harmonisches Gesamtpaket mit gediegener Optik und Ausführung.