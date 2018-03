In Messlabor und Hörraum wurde der Motor des Avorio vom Netzteil namens Konstant Studio versorgt. Über Rundriemen angetrieben, drehte der wuchtige Teller mit tadellosem Gleichlauf völlig gelassen seine Runden - für guten Klang eine gewichtige Voraussetzung. Ebenso muss das Team aus Tonabnehmer und Tonarm harmonisch aufeinander abgestimmt sein, damit die Eigenresonanz des Duos im Toleranzbereich liegt und die Nadel den Auslenkungen der Rille genau folgen kann. Weil entscheidend ist, was hinten rauskommt, griff AUDIO der zarten Ausgangsspannung des Goldring-Systems königlich unter die Arme: Die Signale wanderten zunächst in die Phono-Vorstufe Esoteric E-03 (Test in einem der nächsten Hefte), bevor sie sich frisch gestärkt über die Vor-/Endstufen-Kombination Accuphase C-2810 und Ayre V5-XE auf den Weg zu den Lautsprechern KEF Reference 207/2 machten.

Schon mit dem Goldring-Abnehmer ging mächtig die Post ab. Tracy Chapmans "Fast Car" ("Tracy Chapman", Warner) gab so vehement Gas, dass man am liebsten zu ihr ins Auto gestiegen wäre, um bei der rasanten Fahrt dabei zu sein. Die Beschleunigung des Wagens war förmlich spürbar, wenn das Tempo des Stücks zwischen den ruhigen Passagen mit der herrlich präsenten Akustikgitarre wiederholt anzog. Wie schon beim Chapman-Titel, gelang es dem Avorio auch mit Bruce Cockburns "If I Had A Rocket Launcher" ("Stealing Fire", Pläne) im Bass- und Mitteltonbereich überzeugend Druck aufzubauen. Eine gute Kette muss eindringlich den Zorn vermitteln, mit dem der Kanadier den Angriff von Kampfhubschraubern auf ein nicaraguanisches Dorf schildert. Im Hochtonbereich und bei komplexen Musikpassagen fehlte es dem Avorio jedoch an Volumen. Etwas flach und eng gab das Gespann hier das Geschehen wieder. Schlagzeug-Becken und zischende S-Laute klangen zuweilen recht scharf.