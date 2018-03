© Poket Casts Poket Casts

Poket Casts

Systembasis & Handhabung: 45 von 50 Punkten

Funktionalität: 48 von 50 Punkten

Gesamturteil: Sehr gut (93 Punkte von 100 Punkte)

Anzeige

Pocket Casts steht steht für Android- und iOS-Nutzer zur Verfügung. Im Test schnitt die App auf beiden Plattformen am Besten ab. Pocket Casts bietet alles, was man mit Podcasts in Verbindung bringt. Funktionen wie Offline-Wiedergabe, Cloud-Integration bis hin zu einem umfangreichen Video-Podcast-Angebot zählen hier zum Standard-Repertoire. Trotz der englischen Bedienung, bietet die App eine Vielzahl an deutschen Podcasts. Wem dies nicht genügt, hat natürlich auch hier die manuelle URL-Eingabe als Alternative.

Was Pocket Casts neben dem großen Funktionsumfang zum Spitzenreiter macht, ist die Gestaltung. Neuerscheinungen werden mit tollen Cover-Ansichten dargestellt (leider bisher nur englische Podcasts). Die aktuellen Top-Charts werden je nach Land generiert. Ein "Auto-cleanup" sorgt dafür, dass ältere, bereits angehörte Folgen wieder verschwinden.

iOS-Nutzer zahlen 3,59 Euro für die Podcast App, Androiden hingegen nur 2,99 Euro. Podcast-Freunde sollten sich diese Investition durchaus überlegen, denn Pocket Casts vereint Gestaltung und Funktionalität in den bislang von uns getestete Podcast-Apps am Besten.

Weitere Informationen zu Podcasts im Vergleichstest.

Anzeige

Mehr zum Thema Podcast-App für iOS Downcast im Test Eine schlichte Gestaltung mit vielen Funktionen - Downcast kostet 2,69 Euro, bietet dafür aber auch Podcast-Genuss auf höchstem Niveau.

Podcast-App für Android iPP Podcast Player im Test Stabiler Testbetrieb, weniger Schnickschnack: Der iPP Podcast Player bietet eine übersichtliche Bedienung und ein, zwei nette Features. Podcast-App für Windows Phone i Podcast im Test Minimalistisch im Design, wenig Funktionalität: Bei i Podcast für Windows Phone besteht Verbesserungsbedarf.

Navi-App Scout (Skobbler) im Test Aus Skobbler wird Scout: Die beliebte Navi-App auf Open-Street-Map-Basis geht unter neuer Führung runderneuert ins Rennen. Kann die Gratis-App im Test… Kalorienzähler und Diät-App FDDB Extender für Android im Test Mit FDDB Extender zählen Android-Nutzer ganz locker Kalorien, behalten Gewicht und sportliche Aktivitäten im Auge. Wir haben die App getestet.