Pocket Scan it+ für iPhone im Test

© Hersteller Pocket Scan it+

Pocket Scan it+

Preis: 0,89 Euro

Handhabung: 76%

Funktionalität: 42%

Gesamturteil: 89%

Ein PDF-Scanner für mehrseitige Dokumente, Seitenerkennung und allem Drum und Dran zu diesem Preis? Das mutet im Test fast schon verdächtig an und ist es auch.

"Pocket Scan it+" bietet zwar auf den ersten Blick alle wesentlichen Funktionen der teureren Konkurrenten; allenfalls in ihren Exportfunktionen ist die App spartanischer bestückt.

Doch in ihrer Kernfunktion, der Scanqualität, bildet Pocket Scan it+ recht klar das Schlusslicht im Vergleich aktueller Scanner-Apps - mit geringer Auflösung und vor allem vielen Artefakten in Texten. Unser Tipp: Lieber etwas mehr ausgeben als die 0,89 Euro für Pocket Scan it+.

