Polar Loop im Test

Polar blickt auf eine lange Tradition an Sportgeräten zurück und stellt hohe Ansprüche an seine Sportprodukte. So wirkt der Loop mit seinen chromfarbenen Elementen hochwertig: Eine Faltschließe erinnert an Armbanduhren, der per Magnet koppelnde Lade- und Sync-Stecker sowie die auf Knopfdruck rot leuchtenden LEDs im Display bringen einen Hauch von James Bond auf die Laufstrecke.

Zudem ermöglicht der Loop die Anbindung eines Herzfrequenzmessers, was die Genauigkeit der Ergebnisse massiv erhöht. Leider erscheinen die Werte als Tribut an die Laufzeit nur per Knopfdruck im Display. Unter die Rubrik "besonders ärgerlich" fällt die Tatsache, dass das Band per Schere irreversibel gekürzt werden muss und nicht getauscht werden kann. Dem zweiten Kritikpunkt nahm Polar am 16. April den Wind aus den Segeln: Die dazugehörige "Polar Flow-App" gibt es seitdem auch für einige Android- Phones wie das Galaxy S4. Auf der Polar-Seite Hinweise auf kompatible Geräte zu finden, ist aber eine Aufgabe für sich. Fazit: viel Potenzial, teilweise leichtfertig verschenkt.

Die wichtigsten Eigenschaften:

attraktiver Preis

hochwertig verarbeitet

Anbindung von Herzfrequenzgurt möglich

auf Knopfdruck ablesbares Display mit Schwächen bei Sonneneinstrahlung

Daten ohne Smartphone-Anbindung abrufbar

Anzeige von Schritten, Uhrzeit, Aktivitätslevel, Kalorienverbrauch, Herzfrequenz (optional)

sportorientierte App

Pairing/Laden über proprietären Stecker

kompatibel mit iOS, einigen Android-Phones und PC

© connect Cooler Look: Die Polar-App fürs Phone ist sportorientiert und zweckdienlich.

