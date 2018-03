© Hersteller Pollen-App im Test

Die einfach und gut gestaltete App namens Pollen der 1983 gegründeten Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst bietet als einzige der von uns getesteten Pollenflug-Apps auch Belastungsvorhersagen für Österreich. "Pollen" ist kostenlos und insgesamt gut bedienbar, wenngleich teils etwas umständlich.

So sind die 13 berücksichtigten Allergene nicht alphabetisch sortiert, und die Standorteingabe muss via Postleitzahl erfolgen. Ärgerlich ist jedoch vor allem, dass bei der iOS-Version die Ortung nicht funktionierte - so kann man zwar Favoriten einrichten, muss den Standort ansonsten aber immer von Hand eingeben. Auch lief die App im Test auf dem iPhone sehr langsam.

Pollen-App

Version: 3.1 (iOS), 3.0 (Android)

Preis: kostenlos (iOS), kostenlos (Android)

Download-Link: iTunes, Google Play

Systembasis & Handhabung: 39 von 50 Pkt. (iOS), 38 von 50 (Android)

Funktionalität: 24 von 50 (iOS), 22 von 50 (Android)

Gesamturteil: 63 von 100, ausreichend (iOS), 60 von 100, ausreichend (Android)

Dabei bietet Pollen einen bemerkenswerten Service: Trägt man seine Beschwerden in ein Pollentagebuch ein, gleicht die App diese mit der gemessenen Pollenbelastung ab und berechnet so für die kommenden Tage eine persönliche Belastungsvorhersage. Auch ein Allergie-Selbsttest und Belastungsdiagramme (die im Test allerdings nicht funktionierten) sind integriert - dafür wurde leider auf einen Ratgeber verzichtet.

Interessant übrigens, dass die berücksichtigten Allergene sich von denen der anderen Apps teilweise unterscheiden. Einen Support gibt es gar nicht, und bei der iOS-Version springt Pollen nach einem App-Switch immer zurück auf die Startseite.

Fazit

Die Pollen-App ist insgesamt recht durchwachsen und vor allem auf iOS technisch enttäuschend.

Pro

13 Allergene

Allergietagebuch mit Belastungsprognose

Daten für Deutschland und Österreich

kostenlos

Contra

kein Ratgeber

kein Support

vor allem technisch schwache iOS-Version

