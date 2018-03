© Hersteller Pollen-Radar-App im Test

Die App "Pollen-Radar" ist eher schlicht gestaltet und teilweise leicht fehlerhaft in der Darstellung, aber dennoch gut und intuitiv zu bedienen. Der Belastungsmonitor bietet eine gute 3-Tage-Übersicht über den Pollenflug von insgesamt 14 Allergenen, und der Allergieratgeber als Service ist inhaltlich gut und umfangreich.

Allerdings sind viele Infos als Bilder mit sehr kleiner Schrift integriert. So ist die Lesbarkeit zum Beispiel auf dem iPhone auch bei einer Skalierung nicht optimal - und auf Android war nicht einmal die Skalierung möglich.

Pollen-Radar

Version: 2.1.1 (iOS), 1.5.0 (Android)

Preis: kostenlos (iOS), kostenlos (Android)

Download-Link: iTunes , Google Play

Systembasis & Handhabung: 36 von 50 Pkt. (iOS), 39 von 50 (Android)

Funktionalität: 22 von 50 (iOS), 22 von 50 (Android)

Gesamturteil: 58 von 100, ausreichend (iOS), 61 von 100, ausreichend (Android)

Ein Allergietest ist integriert, ansonsten aber enttäuscht der kostenlose Pollen-Radar mit der geringen Menge an Features. Als Startseite ist das Auswahlmenü festgelegt, und selbst so grundlegende Funktionen wie Favoriten oder individualisierte Push-Benachrichtigungen über die für den Nutzer relevante Pollenbelastung wurden vergessen. Dafür stößt man auf stets deutlich sichtbare Medikamentenwerbung.

Fazit

Die Systembasis ist weitgehend in Ordnung. Unter iOS hing die App allerdings manchmal in der Pollenvorhersage fest, und wir sehen die Systemzugriffe der Android-Version als teilweise fragwürdig an. Außerdem ist der Speicherbedarf erstaunlich hoch - obwohl Pollen-Radar kaum Features bietet.

Pro

14 Allergene

umfangreicher Ratgeber

kostenlos

Contra

sehr wenig Features

kein Pollenlexikon

Medikamentenwerbung

ziemlich hoher Speicherbedarf

technische Schwächen unter iOS

