Mit "Pollenalarm" haben wir die beliebteste Pollenflug-App für Windows Phone getestet. Von einzelnen Schwächen bei der Ausstattung abgesehen ist sie eine ordentliche Wahl, der Preis von 99 Cent ist also nicht unbedingt zu hoch. Allerdings: Pollenalarm ist die einzige Pollenflug-App in unserem Test, die überhaupt etwas kostet.

Die App ist aufwendig gestaltet und sieht attraktiv aus. Sie lässt sich intuitiv bedienen, nur das Pollenlexikon ist ein wenig versteckt. Der Startbildschirm bietet die Auswahl zwischen den selbst festgelegten Favoriten und dem aktuellen Aufenthaltsort.

Die Belastungsvorhersage hat 14 Allergene in einer 3-Tage-Übersicht im Blick. Auf eine Legende wurde bedauerlicherweise zwar verzichtet, doch die Skala der Belastungsstärke ist an sich selbsterklärend. Pollenalarm bietet keine Push-Nachrichten, dafür kann man einen favorisierten Ort als Nachrichtenkachel auf den Startbildschirm des Handys legen - so hat man die aktuelle Pollenbelastung immer parat, ohne extra die App starten zu müssen.

Pollenalarm

Version: 2.3.0.0 (Windows Phone)

Preis: kostenlos 0,99 Euro

Download-Link: Windows Phone

Systembasis & Handhabung: 42 von 50 Pkt.

Funktionalität: 28 von 50 Pkt.

Gesamturteil: 70 von 100, befriedigend

Als Datenbasis für die Belastungsvorhersage nennt Pollenalarm ein Pharmaunternehmen, die Werte während des Tests stimmten jedoch mit denen von WetterOnline überein. Besonders praktisch: Man kann selbst einstellen, wie häufig die angezeigten Belastungswerte aktualisiert werden sollen.

Leider verzichtet die App auf einen Allergieratgeber, und statt eines Impressums findet sich nur ein einfacher Copyright-Hinweis.

Pro

14 Allergene

Nachrichtenkachel auf dem Home-Bildschirm

schön gestaltet

Aktualisierung einstellbar

Contra

kein Ratgeber

kein echtes Impressum

nicht kostenlos (99 Cent)

