Polleninfo- App im Test

"Polleninfo" startet auf der Vorschaltseite mit Medikamentenwerbung, und auch innerhalb der App ist teilweise ein Hinweis auf ein spezifisches Heuschnupfenpräparat zu finden. Davon abgesehen passt bei dieser kostenlosen App aber alles.

Beim ersten Start werden dem Nieser kurz die Funktionen der App erklärt, dazu kann er sein Profil anlegen: Welche Pollen sind relevant? Was ist die Heimatregion? Will er als Startseite direkt den Belastungsmonitor sehen oder soll die App mit einem Auswahlmenü starten? 14 Allergene sowie die Luftwerte (Feinstaub, Ozon, UV-Index) stehen für die 7-Tage-Vorschau zur Verfügung, dazu gibt es sogar eine Kartenübersicht.

Polleninfo

Version: 2.8.1 (iOS), 3.1 (Android)

Preis: kostenlos (iOS), kostenlos (Android)

Download-Link: iTunes , Google Play

Systembasis & Handhabung: 42 von 50 Pkt. (iOS), 40 von 50 (Android)

Funktionalität: 40 von 50 (iOS), 40 von 50 (Android)

Gesamturteil: 82 von 100, gut (iOS), 80 von 100, gut (Android)

Auch an praktischen Features wurde hier nicht gespart: Allergietest, eine Übersicht über den Pollenflug in den wichtigsten europäischen Urlaubsländern, Apotheken- und Arztfinder oder das Biowetter. Und nicht zuletzt wird die Belastungsübersicht sogar mehrmals am Tag aktualisiert.

Die App sieht tadellos aus und ist gut zu bedienen. Bei den Push-Benachrichtigungen kommt auch der Humor nicht zu kurz: Wenn man über die hohe Belastung eines relevanten Allergens informiert wird, gibt das Handy ein deutliches "Hatschi" von sich.

Fazit

Im Test haben wir uns lediglich gewundert, dass sich die Pollenflugvorhersage trotz identischer Datenquelle (WetterOnline) von der anderer Apps unterscheidet. Und auch hier finden wir die Systemzugriffe der Android-Version teilweise fragwürdig.

Pro

14 Allergene, Luftwerte

umfangreicher Ratgeber

viele praktische Features

gute Bedienbarkeit

gelungene Optik

kostenlos

Contra

Medikamentenwerbung

