Porsche Design P'9982 im Test

© Blackberry Blackberry Porsche Design P'9982

Jetzt kaufen EUR 299,00 Pro edle Materialien

edle Materialien 64 GB interner Speicher

64 GB interner Speicher exzellente LTE-Funkeigenschaften

exzellente LTE-Funkeigenschaften a/b/g/n-WLAN, Bluetooth und NFC Contra eingeschränktes App-Angebot

eingeschränktes App-Angebot nur durchschnittliche Kamera 82,0%

Anzeige

Porsche ist Marke und Mythos zugleich. Legendäre Sportlichkeit, erhabene Technik und ein ikonisches Design - für all das steht der Stuttgarter Sportwagenhersteller. Nebenher hat sich die Porsche-Design-Gruppe etabliert, die Alltagsgegenstände wie Uhren, Kugelschreiber und Sonnenbrillen auf höchstes technisches Niveau heben und ihnen einen coolen Look geben will. Auch Smartphones gehören zur Palette, zum Beispiel das neue Porsche Design P'9982, das mit einem 4,2-Zoll-Bildschirm an den Start geht und die Kleinigkeit von 1650 Euro kostet.

Es ist bereits das zweite Mobiltelefon aus dem einst von Ferdinand Alexander Porsche gegründeten Unternehmen, und wieder basiert es auf einem Gerät aus Kanada. Das Blackberry Z10 bildet die Basis.

Anzeige

Mehr zum Thema Edel-Smartphone Porsche Design P9981 in Gold Porsche Design hat sein Edel-Smartphone P'9981 zur Gold Edition veredelt. Die Materialien sind vom Feinsten, die Technik stammt vom Blackberry Bold…

Kanzler-Handy im Porträt So simst Merkel ab Juli Im Juli bekommt Angela Merkel ein neues Handy. Das kommt von Blackberry und muss besonderen Sicherheitsanforderungen genügen. Das Merkel-Handy im… Blackberry-Release von Porsche BlackBerry P'9983 Kahn angekündigt Von BlackBerry und Porsche Design kommt ein weiteres Smartphone. Das P'9983 mit dem Codenamen Kahn wird wieder ein QWERTZ-Keyboard besitzen.

Blackberry Sondermodell Blackberry startet Passport Silver Edition Blackberry stellte eine Sonderedition des Business-Smartphones Passport vor. Das Passport Silver Edition hat die Technik des Passports, ein silbernes… Blackberry Link Bug BSI warnt vor Sicherheitslücke im Blackberry Link In der Synchronisationssoftware Blackberry Link ist eine kritische Sicherheitslücke, die PC und Macs bedroht. Ein Update steht bereit. Das BSI rät zur…