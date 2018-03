Praxistest: Das iPad als E-Book-Reader

© Margrit Lingner iPad Tabletrechner

Bei der Entscheidung für ein digitales Lesegerät ist das damit abrufbare Leseangebot das weitaus wichtigere Feature als etwa die Hardware-Ausstattung. Denn nicht jedes E-Book kann auf jedem E-Book-Reader gelesen werden, und nicht jedes Lesegerät bietet die passende Auswahl an Inhalten - proprietäre Formate und unterschiedliche Kopierschutz-Vorkehrungen bremsen die Flexibilität beim digitalen Lesen.

Bei Amazon ist man beispielsweise im Ökosystem aus Kindle-Store und Kindle-Reader gefangen; immerhin können im Kindle-Store gekaufte E-Books mit der kostenlosen Kindle-App auch auf Smartphones und Tablet-PCs genutzt werden.

Auch Apple zieht beim E-Reading sein eigenes Ding durch und macht mit einem proprietären Kopierschutz das Formate-Chaos perfekt. Hierzulande am weitesten verbreitet und mit den allermeisten Readern kompatibel ist das Epub-Format, das mit wenigen Hundert Kilobyte nur geringfügig Speicherplatz belegt.

Anzeige

So setzt auch Apple auf Epub, versieht es allerdings mit einem eigenen Kopierschutz, genannt FairPlay-DRM. Das macht es unmöglich, im Apple-eigenen iBook-Store gekaufte E-Books auf anderen Lesegeräten darzustellen, ebenso können mit dem in Deutschland gängigen Adobe-Kopierschutz versehene Epub-Bücher nicht auf dem iPad gelesen werden.

Wer im iBook-Store nichts findet oder bereits erworbene E-Books auf dem Pad nutzen möchte, kann vom Start weg lediglich kopierschutzfreie Epubs und PDF-Dokumente via iTunes synchronisieren und lesen. Doch wie so oft in der Apple-Welt machen Apps den Unterschied: So kommen etwa mit der kostenlosen txtr-App auch Adobe-DRM-geschützte Epubs auf das iPad; einige Verlage bieten im App-Store neben E-Books auch eigene Medien-Apps für die elektronischen Ausgaben ihrer Zeitungen und Zeitschriften an.

Bei einem Abo-Abschluss werden die Inhalte unaufgefordert auf das iPad gepusht, ein Prinzip, das der Kindle-Reader vorgemacht hat. Grundsätzlich liegen elektronische Periodika in der Regel im Epub- oder PDF-Format vor und sind somit weitgehend unabhängig vom Lesegerät.

© Apple

Unterm Strich bietet das iPad dank iBooks und App-Store das breiteste Leseangebot und hält die eigene Bibliothek via iTunes-Sync stets griffbereit, auch wenn E-Books aus Speicherplatzgründen vorübergehend vom Gerät gelöscht werden müssen. Auch die Leseeinstellungen sind mit Markier- und Notizfunktion, Volltextsuche, Lesezeichen und Schrift- wie Helligkeitsregelung vom Feinsten.Allerdings ist längeres Lesen auf dem TFT-Screen besonders bei bilderarmen Romanen für die Augen ermüdend, mit der Sonne im Rücken gar unmöglich.

Das iPad spielt seine Stärken bei der Einbindung von multimedialen Inhalten und interaktiven Anwendungen innerhalb von Illustrierten aus und ist somit eher ein Lesegerät für Nachrichtenmagazine und Comics denn für seitenstarke Romane.

Anzeige

Mehr zum Thema Kaufberatung E-Reader Welcher E-Book-Reader ist der richtige? Worin sich die E-Book-Angebote unterscheiden und was beim Kauf eines E-Readers zu beachten ist.

Kindle, iPad, Android-Tablets Kaufberatung: Tablet oder Ebook-Reader? Mit Tablets kann man Ebooks lesen und vieles mehr. Sind die teureren Universalisten die besseren Ebook-Reader? E-Book-Prozess Apple wegen Preisabsprachen verurteilt Ein US-Gericht hat Apple schuldig gesprochen im Jahr 2010 mit Verlagen überhöhte Preise für E-Books abgesprochen zu haben.

E-Books Bücher lesen auf dem iPad - so geht's Pünktlich zur Urlaubszeit zeigen wir Ihnen, wie Sie E-Books auf das iPad bekommen und damit auch am Strand oder auf Reisen gemütlich lesen können. Banking-App OutBank für iOS im Test Eine der Stärken der Banking-App Outbank ist die gute Vorarbeit für spätere Buchhaltungsaufgaben. Das hat allerdings auch seinen Preis.