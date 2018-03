Prestigio Multipad Visconte 3 im Test Datenblatt Wertung

© Prestigio Prestigio Multipad Visconte 3

Pro gute Ausstattung

gute Ausstattung erweiterbarer Speicher Contra sehr schwer 59,4%

Anzeige

Schon auf den ersten Blick macht das Prestigio Multipad Visconte 3G einen guten Eindruck: Das Gehäuse ist stabil und gefällt mit einer zweifarbigen Rückseite aus hellem Aluminium im unteren Bereich und dem rautierten Kunststoff im oberen Drittel. Mittig prangt das Logo des zyprischen Herstellers, der weltweit in 85 Ländern agiert und den Deutschlandvertrieb seit 2014 kräftig vorantreibt. Dafür ist das Prestigio Visconte 3Gmit 675 Gramm allerdings recht schwer.

Prestigio Multipad Visconte 3: Ausstattung

Ein Tastatur-Cover, wie bei vielen Windows-Tablets üblich, lieferte Prestigio nicht mit, bietet für 49 Euro aber eine optionale Tastatur, aktuell allerdings mit englischem Layout. Die Tastatur wird per Dock-Connector mit dem Tablet verbunden.

Neben zwei USB-Ports - im Standard- und Micro-Format - und einem Micro-HDMI-Anschluss funkt das Visconte 3G unterwegs auch im UMTS-Netz. Die Abdeckung über dem Micro-SIM-Schacht schützt eine optional verwendbare Micro-SD-Karte, die beim Prestigio bis zu 64 Gigabyte groß sein darf. Der interne Speicher hat beim Testgerät das gängige Volumen von 32 Gigabyte. 17,4 GB sind davon ungenutzt.

© Prestigio Auch Prestigio bietet eine Tastatur an. Anders als abgebildet bietet die Test-Tastatur unterhalb des Touchpads zwei abgesetzte Maustasten.

Prestigio Multipad Visconte 3: Software

Der freie Speicher reicht locker für die Installation von Office 365 Personal, zu dem auch Prestigio in Kooperation mit Microsoft ein Jahresabo spendiert. Anstelle des geforderten einem stehen hier zweiGigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Die Lizenz berechtigt übrigens nicht nur zur Installation auf dem Tablet, sondern zu einer weiteren Nutzung auf einem beliebigen PC oder Mac. Nach Jahresfrist kann das Abo für monatlich sieben Euro verlängert werden oder mit Kostenvorteil gleich für ein weiteres Jahr zu 69 Euro. Wer Microsofts Cloudspeicher One Drive verwendet, hält seine Daten automatisch zwischen Tablet und PC synchron.

© Prestigio Tastatur, Ständer und Schutz in einem. Der Ständer braucht allerdings einen ebenen Untergrund.

Prestigio Multipad Visconte 3: Ausdauer

In Verbindung mit dem optionalen Cover oder einer Bluetooth-Tastatur lässt sich das Prestigio Multipad Visconte 3G also durchaus produktiv nutzen. Auch Musik und Videos kommen dank der im Querformat wirksam verteilten Lautsprecher gut rüber. Sie sitzen auf der Rückseite und haben einen für ihre Größe guten Klang. Der Akku hält bei üblicher Nutzungsweise gute 6:45 Stunden. Auch die Ergebnisse bei den Displaymessungen sind gut.

Prestigio Multipad Visconte 3: Fazit

Mit 249 Euro ist das Prestigio Multipad Visconte 3G nicht das allergünstigste Windows-Tablet. Es hat aber auch viel Speicher, ein UMTS-Modem und einen zweiten, vollformatigen USB-Port.

In der Endabrechnung fällt das Testurteil befriedigend aus, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Wer zuschlagen will, sollte seinen Wunschkandidaten dennoch einmal vorher in die Hand nehmen, um nicht nach dem Kauf von dem üppigen Gewicht überrascht zu werden.

Anzeige

Mehr zum Thema Praxistest Acer Iconia One 8 im Test Das preiswerte Acer Iconia One 8 beweist im Praxistest, dass es keinen teuren Spezialstift für Skizzen und Notizen benötigt.

Praxistest Microsoft Surface 3 im Test Dank Mini-Display-Port eignet sich das Surface 3 gut für Vorträge. Mit einem Eingabestift kann man interaktiv präsentieren. Tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE im Test 76,4% Sensationelle Ausdauer, Microsoft-Apps und ein Format, das iPad-Usern bekannt vorkommen dürfte: Das Samsung Galaxy Tab A…

9,4-Zoll-Tablet Vodafone Tab Prime 6 im Test Das große, aber handliche Tablet Vodafone Tab Prime 6 im 16:10-Format schwächelt in Sachen Display und Ausdauer. Detachable Tablet Toshiba Satellite Click Mini im Test Mit dem Satellite Click Mini legt Toshiba seine erste Windows-2-in-1-Tablet/Notebook-Kombi in kleinem Format vor. Das 9-Zoll-Detachable hat aber noch…