In den iTunes-Rezensionen bekommt "Prizmo" ganz schön sein Fett weg, deshalb waren unsere Erwartungen an die recht teure App nicht allzu hoch. Sie scannt Dokumente seitenweise ein, erkennt Text darauf und erlaubt dessen Nachbearbeitung sowie den Export in verschiedenen Formaten.

Und schließlich gehört eine Übersetzungs- und Vorlesefunktion zur Ausstattung - Letztere bietet sonst keine der getesteten Apps.

Im Test überzeugte Prizmo: Gescannte connect-Seiten mit vielen Bildern und Textblöcken wurden selbst bei mittelprächtigen Lichtverhältnissen in guter Qualität erfasst. Danach erfolgte eine automatische Bildanpassung, die sich manuell und mit einer guten visuellen Kontrolle korrigieren ließ.

Waren Texte hier gut lesbar, dann klappte auch die Texterkennung weitgehend fehlerfrei. Prizmo erkannte Spalten und Textblöcke auf den Seiten sehr zuverlässig, zeigte diese auf Wunsch im Scan und im Texteditor an und bot hier die Möglichkeit, die Textteile umzusortieren.

Die Online-Übersetzungs- und die Vorlesefunktion sind praktische Ergänzungen der wirklich guten App. Exportieren lassen sich Dokumente als Text, PDFs mit Text und Bild sowie im eigenen Prizmo-Format.

