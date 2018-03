© PSB PSB M4U 2

Pro kräftiger und farbenreicher Klang

kräftiger und farbenreicher Klang ideal für unterwegs und zuhause

ideal für unterwegs und zuhause Aktivmodus für Einsatz an Mobilgeräten Contra

Der PSB M4U 2 der kanadischen Lautsprecher-Manufaktur PSB ist in vieler Hinsicht bemerkenswert. Der piekfein verarbeitete Beau lässt sich nicht auf eine Einsatzweise reduzieren. Am heimischen HiFi-System fühlt er sich ebenso wohl wie an einem mobilen Gerät. Möglich macht das eine durchdachte Steuerelektronik mit Aktivmodus, die beiden Anwendungen gerecht wird und obendrein auf Wunsch störende Außengeräusche filtert. Ideal für Reisende, zumal sich er PSB auch auf kleinstes Maß zusammenfalten lässt. Die Elektronik residiert in der linken Ohrmuschel, die Stromversorgung in der rechten, was für perfekte Gewichtsbalance sorgt.

Über einen kleinen Schalter werden die Betriebsmodi gewählt: die aktive Variante eignet sich für Mobilgeräte, die meist wenig Leistung bieten. Diese Schwäche gleicht der PSB glänzend aus. In allen Modi gefällt seine verführerisch lockere und selbstverständliche Wiedergabe. Mobilgeräten verhilft er zu einem satten Fundament und prallen Klangfarben. Auch die Noise-Cancelling-Funktion überzeugt nachhaltig. Der PSB M4U 2 wandelt sicher in allen Einsatzwelten - Qualität, und Vielseitigkeit in Einklang.

