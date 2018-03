Pushbullet: Android-Notifications am PC, aber kein Whatsapp

© Pushbullet Pushbullet

Pushbullet ist eine kostenlose App, die Nachrichten und sogenannte Notfications zwischen Smartphones und PCs austauscht. Die Android-Version kann am meisten, deswegen haben wir sie uns angesehen. Die Variante für iOS, also iPhone und iPad, ist im Funktionsumfang etwas eingeschränkter. Unter Windows und am Mac funktioniert Pushbullet derzeit am besten mit den Browser-Erweiterungen für Firefox und Chrome. Es gibt aber auch schon eine Windows-Software, die in der Beta-Phase steckt. Ein Mac-Client ist angekündigt. Die Nutzung von Pushbullet erfordert ein kostenloses Google-Benutzerkonto.

Whatsapp-Nachrichten bekommen Sie übrigens von Haus aus nicht per Pushbullet auf den Rechner. Die gute Nachricht: Mit einem kleine Umweg könnte es gehen, Sie sollten dann Whatsapp-Nachrichten am PC bequem beantworten können.

Was Sie brauchen, um Whatsapp-Nachrichten am PC zu beantworten:

Ihr Android-Smartphone muss gerootet sein. Wir haben einen Ratgeber, der Schritt für Schritt erklärt, wie Sie ein Android-Smartphone rooten . Installieren Sie zusätzlich zu Pushbullet noch die Erweiterung Quick Reply for Pushbullet . (1,52 Euro)

Quick Replay for Pushbullet ist auch schon mal aus Googles Play Store verschwunden, einige Nutzer berichten von Problemen, einen Versuch ist es für echte Wahtsapp-Fans aber sicherlich wert. Von Ihren Erfahrung mit dem Add-on lesen wir gerne unten in den Kommentaren.

Die Entwickler von Pushbullet demonstrieren Quick Reply im folgenden Video:

Reply to WhatsApp messages from PC via Pushbullet Quelle: Pushbullet 1:02 min

