Quintezz Full HD Dashcam+ im Test

© Quintezz Quintezz, Dash-Cam

Jetzt kaufen Pro klein und leicht

klein und leicht Erschütterungssensor

Erschütterungssensor kann hinter dem Innenspiegel versteckt werden Contra kein GPS

kein GPS hakelige Bedienung Vielversprechend

Anzeige

Quintezz Full HD Dashcam+: Erster Eindruck

Die Dashcam+ von Quintezz kostet offiziell 109 Euro, wir haben aber im Internet einige ganz offensichtlich bauähnliche und funktionsgleiche Modelle für deutlich weniger Geld gefunden. Und wir würden auch dringend zu einer preiswerteren Version raten, denn die Kamera hat kein GPS und kann somit parallel auch keine Position oder Geschwindigkeit aufzeichnen.

Auch ist die Aufschrift Full-HD verwirrend, denn intern arbeitet die Kamera nur mit 720p, die Filme werden auf 1080 hochgerechnet. Das wirkt sich natürlich auf die Bildqualität aus, die tagsüber noch in Ordnung geht, in der Dämmerung oder nachts aber grenzwertig wird. Positiv hervorzuheben ist das kleine Gehäuse, das sich problemlos hinter dem Innenspiegel verstecken lässt. Die Bedienung ist zwar etwas hakelig, aber grundsätzlich okay. Nur für Sparfüchse eine Überlegung wert.

Mehr zu Dashcams

Fazit: Quintezz Full HD Dashcam +

Die Quintezz Full HD ist klein und leicht, hat aber in der Dunkelheit und bei Dämmerung eine schlechte Bildqualität, die Bedienung ist nicht optimal. Wer nicht viel Geld ausgeben will, ist hier genau richtig.

Quintezz Full HD Dashcam +: Technische Daten

Preis: 109 Euro

Maße: 65 x 40 x 51 cm (ohne Halterung)

Ausstattung: Befriedigend

Handhabung: Befriedigend

Bildqualität: Ausreichend

Homepage von Quintezz

Quintezz Full HD Dashcam +

Hersteller Quintezz Preis 109.00 ?

Anzeige

Mehr zum Thema Car Connectivity Dashcams fürs Auto im Vergleich Dashcams für die Windschutzscheibn versprechen Sicherheit und stichfeste Beweise bei einem Unfall. Wir haben einige getestet und verraten, was es zu…

Testbericht Garmin Dash Cam 20 im Test Die Dash Cam 20 von Garmin ist kein Schnäppchen, doch die Videokamera für die Windschutzscheibe überzeugt im Test mit Qualität und cleveren… Testbericht Pearl Somikon MDV-2290 im Test Die nur 99 Euro teure Kamera für die Windschutzscheibe vom Versender Pearl kommt mit GPS und ordentlicher Bildqualität.

Testbericht Rollei Car-DVR 110 im Test Die Rollei Car-DVR 110, eine sogenannte Dash-Cam für die Windschutzscheibe, macht im Test einen rundum guten Eindruck, ist aber etwas sperrig. Sicherheit am Handgelenk Limmex Notfall-Uhr im Test Ob für Ältere, Aktive, Kranke oder Kinder, die Notfall-Uhr von Limmex verspricht auf Knopfdruck mehr Sicherheit im Alltag. Wir haben den Notruf-Sender…