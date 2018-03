Qixxit im Test

© Deutsche Bahn Quixxit

Bahn-Apps sind für mobile Menschen fast schon Pflicht: Der DB-Navigator ist zur bundesweit verlässlichen Auskunftei für öffentliche Verkehrsverbindungen geworden. Der Bahnrouter Qixxit erweitert das Angebot an Verkehrsmitteln und fügt Bahn und ÖPNV noch Fernbus (FlixBus, BerlinLinienbus, City2city), Carsharing (Flinkster), Taxi (Bettertaxi), Mietwagen (diverse), Fahrrad, Bikesharing (diverse) und nicht zuletzt das Flugzeug (!) hinzu. Die Strecken werden europaweit berechnet (App für Android und iOS, Browser-Applikation www.qixxit.de), allerdings nur noch mit Bahn, Flugzeug und Taxi, sobald man die deutsche Grenze überschreitet.

Auslandsstrecken als Zugabe

In den Einstellungen kann man jede Fortbewegungsart an- oder abwählen. Hat man das Ziel eingegeben und sich zwischen "Empfehlung", "Schnell" und "Günstig" entschieden, listet Qixxit mehrere Alternativen mit Preis und Fahrtdauer. Ein Tipp auf die gewünschte Verbindung öffnet das Detailfenster mit Daten zu allen Reiseabschnitten und der Möglichkeit, für einzelne Reiseabschnitte das Verkehrsmittel zu wechseln.

Anzeige

© connect Nah und fern: Quixxit vereint Nah- und europäischen Fernverkehr in einer App und ordnet die Verbindungsalternativen nach schnellen und günstigen Varianten.

Fahrkarten lassen sich auch kaufen. Letzteres macht ein Link zum Anbieter möglich, wobei schon installierte Anbieter-Apps bevorzugt werden. Flüge und ÖPNV-Reisen lassen sich jedoch nicht buchen. Ebenfalls als Button: eine Kartenansicht der Reiseroute. Qixxit ist gut zu bedienen und überzeugt aufgrund seiner großen Reichweite vollkommen.

Das Routing im europäischen Ausland ist eine zweckdienliche Zugabe, da der Nahverkehr mit Ausnahme des Taxis fehlt. Trotzdem: Qixxit weiß Rat auf die Frage "Wie komme ich am schnellsten oder günstigsten nach Madrid?" Ein Trip in Deutschland, egal, ob nah oder fern, war noch nie so einfach und übersichtlich geplant. Die Zahl und Art der verfügbaren Verkehrsmittel ist Spitze, und das App-Layout funktioniert auch auf nicht ganz so großen Smartphone-Bildschirmen.

Anzeige

Mehr zum Thema Apps zum Wandern ADAC-App Wanderführer Deutschland 2013 im Test Der Allrounder bietet viele Touren und Features und ist prima zu bedienen. Die iOS-Version kann mehr als die für Android.

Apps zum Wandern Süddeutsche.de - Wandern in Deutschland und Österreich im… Der Allrounder: Die App der Süddeutschen Zeitung ähnelt der des ADAC sehr. Sie bringt aber Karten für mehr Länder mit und ist dennoch etwas günstiger. Wanderführer-Apps Sechs Wander-Apps für iPhone und Android im Test Smartphone-App statt Faltkarten und Bücher: Wir haben sechs Wander-App einem ausführlichen Vergleichstest unterzogen, vom Kompass-Wanderführer bis zur…

Mobilitäts-Apps Allryder & Waymate im Test Der App-Anbieter Door2Door trennt Nah- und Fernverkehr und hat daher mit Allryder und Waymate auch zwei Mobilitäts-Anwendungen am Start. Multimodaler Routenplaner Moovel für Android und iOS im Test Moovels App für Mobilität mit alternativen Verkehrsmitteln verknüpft Carsharing-Dienste wie Car2Go mit ÖPNV, Taxi und Bahn.