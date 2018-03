Quizduell für Android & iOS im Test

Quizduell vom schwedischen Hersteller FEO Media erobert mit täglich knapp fünf Millionen Nutzern derzeit die App Stores. Wir verraten im Test, was die kostenlose Quiz-App für Android und iOS so erfolgreich macht und ob sich die Mehrkosten für ein Upgrade zur Premium-Version lohnen.

© Archiv

Quizduell

Preis: kostenlos (Premium-Version: 2,69 Euro)

Plattformen: Android, iOS

Download-Links: Google Play, iTunes

Anzeige

Quizduell ist momentan eine der beliebtesten Apps deutscher Smartphone-Nutzer. Fünf Millionen Nutzer benutzen die Quiz-App täglich, um sich mit anderen Spieler und vor allem mit seinen Freunden zu duellieren. Das Spielprinzip ist dabei genauso simpel wie es süchtig macht.

Nachdem ein befreundeter Spieler zu einem Quizduell herausgefordert wurde, stehen sechs Fragerunden an. Zu Beginn jeder Runde müssen die Kontrahenten abwechselnd eine Kategorie auswählen, zu welcher drei unterschiedliche Fragen gestellt werden.

Quizduell-Cheat: So beantworten Sie alle Fragen richtig

Zu jeder Frage werden ähnlich wie bei "Wer wird Millionär" vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Sieger des Quizduells ist, wer nach sechs Runden die meisten Fragen richtig beantworten konnte.

Das Spektrum an Fragen ist dabei enorm. Wer gewann 2006 die Fußball-WM in Deutschland? Wer darf Mitglied der Amish-Religion werden? Das sind nur zwei der insgesamt knapp 25.000 verfügbaren Fragen. Spieler können so unter anderem zwischen den Kategorien Politik, Geschichte, Sport, Entertainment und Religion wählen. Ein kleiner Kritikpunkt ist trotz der Vielfalt an Fragen allerdings, dass dieselben Fragen selten zwar, aber eben doch ab und zu wiederholt vorkommen.

Revanche gefällig?

Neben in der App angemeldeten Nutzern lassen sich Facebook-Freunde zu einem Wissens-Duell herausfordern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit gegen fremde und zufällig ausgewählte Spieler zu spielen.

Besonders motivierend ist aber das Duell gegen befreundete Spieler, die man wirklich kennt. Denn was ist schon herausfordernder als ein Wissensduell gegen einen guten Freund oder Kumpel? Bei einer Niederlage ist die sofortige Revanche garantiert und die Möglichkeit, seinen Sieg im Wissensduell auf Facebook zu veröffentlichen, beflügelt zu einem weiteren Spielchen. Suchtgefahr!

Die besten Android-Spiele

Die Bedienung der App ist intuitiv und geht einfach von der Hand. Lediglich die etwas langen Ladezeiten können ab und an ein wenig stören. Positiv anzumerken ist, dass der schwedische Hersteller FEO Media der App einen eigenen Chat-Dienst spendiert hat, wodurch sich Spieler schnell miteinander austauschen können.

Bildergalerie Galerie Galerie Galerie: Quizduell für Android & iOS Quizduell ist für Android und iOS verfügbar.

Lohnt sich die Premium-Version?

Neben der kostenlosen Version, die für Android- und iOS-Geräte verfügbar ist, wird eine Premium-Version von Quizduell für 2,69 Euro angeboten, die sich allerdings nicht für jeden lohnen dürfte. Neben der Ausblendung von Werbung haben Nutzer der Premium-Version die Möglichkeit, Statistiken zu bereits absolvierten Duellen aufzurufen.

Prepaid-Handys: Günstige Pakete

Außerdem lässt sich die Optik der App ändern und es besteht die Möglichkeiten, seinen Avatar im Spiel anzupassen.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone-Game Angry Birds Epic: Rovio kündigt RPG-Adventure an Rovio hat mit Angry Birds Epic ein neues RPG-Adventure angekündigt. Das Smartphone-Game kommt zunächst exklusiv für iOS und wird vorerst nur in Kanada…

Fruit Ninja zum Mathe lernen Blackboard Madness - Spiele-App für iPad und iPhone… Wer seinen Kindern spielerisch Mathe beibringen will, behält die Spiele-App Blackboard Madness fürs iPad im Auge. Release ist am 28. März im App… Rundenbasiertes Strategiespiel Angry Birds Epic ab sofort erhältlich - für iOS, Android und… Mit Angry Birds Epic bringt Entwickler Rovio das Kult-Duell Vögel gegen Schweine in die nächste Runde - dieses Mal als Strategiespiel.

Fitness-Armband Nike bringt FuelBand-App für Android Mit der Fuelband-App von Nike kann man seine Fitness-Werte und Trainingspläne jetzt auch auf Android-Geräten verwalten. Die App gab es bislang nur für… iPhone- und iPad-Spiel Timberman: Bei iOS-Games die Nummer 1 iPad- und iPhone-Daddler haben den "Timberman" zu ihrem aktuellen Held erkoren. Der neue Game-Hit kurz vorgestellt.