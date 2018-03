Raikko Bass Disc im Hands-on-Test

© Raikko Raikko Bass Disc

Das Testexemplar der Raikko Bass Disc ist hervorragend verarbeitet und bringt vertrauenerweckende 225 Gramm auf die Waage. Das robuste Gehäuse entspricht dem IPx5-Standard und ist somit wasserdicht und staubresistent.

Mit dem in den Boden eingelassenen Gummiring findet der Raikko Bass Disc auch auf harten Oberflächen einen sicheren und akustisch entkoppelten Halt. Dank der griffigen Softtouch-Oberfläche in mattem Schwarz, Gelb, Blau, Grün oder Rot lässt sich mit dem Soundzwerg zudem auch mit feuchten Händen sicher hantieren. Komplettiert wird der hervorragende äußere Eindruck von dem im Lieferumfang befindlichen Karabiner. Mit dem Aluminiumhaken kann der Raikko Bass Disc dann einfach an die Gürtelschlaufe oder den Rucksack geschnallt werden und ist so der ideale Outdoor-Begleiter. Ein wirklich cleveres Detail!

Bluetooth, Kabel, USB: Flexibel einsetzbar

Dies gilt auch für den Ausstattungsumfang, denn neben der Soundübertragung vom Smartphone, Tablet oder MP3-Player per Bluetooth, nimmt der Raikko Bass Disc Musikdateien auch per Line-In, über ein mitgeliefertes Klinke/Micro-USB-Adapterkabel, und von einer Micro-SD-Speicherkarte entgegen. Der Slot dafür befindet sich unter einer Gummiabdeckung am Gehäuserand. Dort lässt sich auch der Micro-USB-Anschluss entdecken, um den integrierten Lithium-Polymer-Akku zu laden oder den Adapter anzudocken.

© Raikko Der Raikko Bass Disc ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich.

Ebenfalls am Gehäuserand angebracht sind die fünf Bedientasten für Wiedergabe/Pause/Rufannahme/Ein-Aus, Titelsprung zurück/Leiser, Titelsprung vor/Lauter, Betriebsmodus und Restore. Letztere holt den Raikko Bass Disc aus dem Standbymodus zurück, denn der Bluetooth-Speaker schaltet sich automatisch nach fünf Minuten Nichtbenutzung ab, um den Akku zu schonen. Wechselt der Nutzer im Betrieb den Modus, sagt der Raikko Bass Disc seinem Nutzer, in welchem er sich nun gerade befindet. Ein wirklich nettes Feature.

Während im Bluetooth-Modus die Bedienung vorbildlich einfach geht, wird es bei der Wiedergabe von Micro-SD-Karte etwas kompliziert. Denn die Ordnerstruktur kann der Raikko Bass Disc nicht erkennen und eine Zufallswiedergabe ist leider auch nicht an Bord. Der Titelsprung funktioniert allerdings auch hier zuverlässig. Komplettiert wird die Ausstattung von einem Freisprechbetrieb wenn der Raikko Bass Disc über Bluetooth mit einem Smartphone verbunden ist. Für gerade einmal 40 Euro ist das ein echtes Brett.

Fazit: Eine dicke Empfehlung

Beim Soundcheck überraschte der kleine Speaker mit einer erstaunlich vollen und ausgewogenen Wiedergabe aus seinem 38-mm-Lautsprecher. Angesichts der kompakten Abmessungen eine tolle Leistung. Auch die Lautstärke kann sich wahrlich hören lassen. In lauter Umgebung wird es hin und wieder dann aber doch etwas knapp mit der Durchsetzungsfähigkeit. In der Summe verdient sich der Raikko Bass Disc mit dieser gelungenen Vorstellung eine dicke Empfehlung.

