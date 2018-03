Rega Planar 1 (Modell 2016) im Test

Der Rega Planar 1 folgt auf seine größeren Geschwister Planar 3 und 2. Was der edle Einstiegs-Plattenspieler leistet, zeigt der Test.

© Rega Den Rega Planar 1 gibt es sowohl in schwarz als auch in weiß.

Jetzt kaufen EUR 379,00 Pro gutes Einstiegsmodell

gutes Einstiegsmodell Aufrüstoptionen

Aufrüstoptionen sehr schöne Lackierung Contra Geschwindigkeitsumstellung umständlich Fazit AUDIO Klangurteil: 76 Punkte; Preis/Leistung: überragend Gut

Anzeige

Ein echter Rega mit System für nicht einmal 400 Euro? Geht das? Klar, der Planar 1 (Modell 2016) steht ja vor uns. Und Rega hat ihm viele neue Details spendiert. So ist der Tonarm neu, denn der RB 110 wurde eigens für den Planar 1 entwickelt. Seine Lager sind frei von Spiel und besonders arm an Reibung. Dank des nach innen verlegten, automatischen Antiskatings, das nach Auflagegewicht agiert, und der integrierten Armauflage ist die Konstruktion sehr kompakt. Drei Schrauben reichen, um den Tonarm bombenfest mit dem Chassis zu verbinden.​



Der Motor sitzt unter dem Teller bzw. unter dem Chassis. Nimmt man den Teller ab, was beim Umstellen von 33 rpm auf 45 rpm unverzichtbar ist, lugt nur der Pulley heraus. Apropos Teller: Nicht erschrecken, wenn Sie ihn herunternehmen, denn gefühlt ist er recht leicht. Zu verdanken hat er das geringe Gewicht dem Werkstoff Phenolharz. Materialexperten und die älteren Semester unter uns dürften es noch als Bakelit kennen.​



© Rega Das Carbon-System fällt ein wenig aus der dreieckigen Rega-Reihe. Auch die dritte Schraube an der Stirnseite fehlt.

Vorne am Tonarm verrichtet ein Rega Carbon seinen Dienst, ein MM-Einstiegersystem der 50-Euro-Klasse, das optisch aus der Rega-Abtaster-Reihe fällt. Wir waren sehr gespannt, wie der Planar 1 nun klingen würde. Der Schalter sitzt unten links am Gehäuse. Nichts soll das schnörkel- und zeitlose Design stören. Attestierte Lothar Brandt in AUDIO 10/16​ dem Planar 2 ein leichtes Brummen beim Antrieb, läuft der Motor im Planar 1 vibrations- und geräuschfrei, auch mit aufgesetzter Staubschutzhaube, egal ob offen oder geschlossen. Für den Test fuhren wir das Rega Carbon im Test mit 1,8 Gramm Auflagegewicht.

© Rega Um eine Ebene im Raum zu definieren, braucht es drei Punkte. Der Planar 1 hält sich an diese Logik und steht auf drei großen, gut absorbierenden Gummifüßen.

Sanft senkte sich die Nadel auf die „AUDIO Vinyl Masters Vol. 1“, eine 180-Gramm-Pressung. Helen Schneiders Stimme klang hinreißend verführerisch wie immer, allerdings nicht ganz so fein und transparent, wie wir das von anderen Tonabnehmern kennen, die allerdings auch gerne das Zehnfache und mehr kosten. Trotzdem war die Performance stimmig und zeugte von Feingefühl. Jetzt probierten wir etwas Verrücktes: The Salsoul Orchestra mit „Salsoul 3001“, eine Maxi mit 45 rpm von 1976.

Die versoulte Version von „Also sprach Zarathustra“ beginnt mit chassis-gefährdenden Tieftönen, die der Kleine gut wummern ließ. Die Bongos standen klar im Raum, der kleine Rega kann grooven! Auch wenn die Wiedergabe insgesamt leicht hohl klang und nicht bis ins letzte Detail sortiert war, spielte der Planar 1 in einer höheren Liga, als sein Preis von 380 Euro vermuten lassen würde. Außerdem lässt er sich aufrüsten mit dem Performance-Pack, bestehend aus dem Abtaster Bias 2, einer Tellermatte aus Wolle und einem verbesserten Antriebsriemen (180 Euro).

© Rega Der RB110 wurde eigens für den Planar 1 entwickelt, ist spielfrei und hat automatisches Antiskating – also Plug & Play.

Fazit

​Der Planar 1 ist für 380 Euro ein extrem gutes Angebot für alle Einsteiger, Wiedereinsteiger und für alle, die schon immer einen Rega Planar besitzen wollten, sich aber keinen leisten konnten. Die Upgrade-Option mit dem Performance-Pack ist eine tolle und empfehlenswerte Sache, aber auch in der Grundausstattung spielt der kleine Rega schon groß auf.​

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Rega RP 6 im Test Der Plattenspieler Rega RP 6 glänzt nicht nur mit wertigem Lack, sondern auch mit vielen neuen Detaillösungen. Wie sich diese wohl klanglich…

Plattenspieler Rega RP8 & RB 808 im Test Ein neuer Aufreger: Mit dem RP8 revolutioniert Rega den seit vielen Jahrzehnten bewährten Laufwerksaufbau. Das Ergebnis ist begeisternd. Midi-HiFi-Set Rega DAC & Brio-R im Test Die Kombination aus dem D/A-Wandler Rega DAC und dem Vollverstärker Rega Brio-R bietet HiFi zum kleinen Preis. Wir haben das Set im Hörraum getestet.

Plattenspieler mit System Rega Planar 3 + Elys 2 im Test Der Vorgänger hieß Rega RP 3 und war schön und gut. Jetzt tritt sein Nachfolger auf. Der Rega Planar 3 hat mehr zu bieten als nur einen neuen Namen. Plattenspieler mit System Rega P6 mit Neo PSU & Ania im Test Der Rega P6 kommt fertig montiert und justiert - für 1800 Euro samt Tonabnehmer und Netzteil. Wie klingt der Plattenspieler im Test?