Rollei Car -DVR 110: Erster Eindruck

Wer nicht gerade jedem anderen Fahrer zeigen will, dass er eine Dash-Cam an Bord hat, dürfte mit der Rollei Car-DVR 110 seine liebe Not haben: Das quadratische Gehäuse wird am oberen Rand mit dem Saugnapfhalter verbunden, dadurch wird die gesamte Konstruktion rund 15 Zentimeter lang und lässt sich nicht mehr so einfach hinter einer Sonnenblende oder dem Innenspiegel verstecken.

Aber ansonsten herrscht eitel Sonnenschein: Die Rollei bietet eine sehr gute Bildqualität mit weitem Blickwinkel, lässt sich dank dem relativ großen 2,4-Zoll-Display und den klaren Menüs einfacher bedienen als die meisten Konkurrenten, und auch die mitgelieferte Software zur Auswertung der GPS-Tracks konnte überzeugen. Zudem liegt auch noch eine kleine Fernbedienung mit im Karton. Dafür hat die Rollei mit 149 Euro aber auch ihren Preis.

Mehr zu Dashcams

Fazit: Rollei Car-DVR 110

Die Rollei Car-DVR 110 liefert eine sehr gute Bildqualität, hat ein großes Display und ein klares Menü. Auch der Preis ist in Ordnung.

Rollei Car-DVR 110: Technische Daten

Preis: 149 Euro

Maße: 63 x 70 x 29 mm (ohne Halterung)

Ausstattung: Sehr gut

Handhabung: Gut

Bildqualität: Gut

