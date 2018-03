Sagem my411x Datenblatt

© Archiv Sagem my411x

Alle Achtung, was der französische Hersteller Sagem mit dem my411X auf die Beine gestellt hat, kann sich sehen lassen: Die schwarze, leicht spiegelnde Front macht in Verbindung mit dem silbernen Seitenrahmen Einiges her. Da passt auch die futuristische Ziffernoptik der blau beleuchteten Tastatur gut ins Bild. Die anfängliche Begeisterung kühlt jedoch schnell ab, sobald das my411X gestartet wird. Grund hierfür ist das recht düstere und nur bei direkter Draufsicht optimal ablesbare Display. Die Darstellung der Menüs und die Größe der Schriften kann aber ebenso überzeugen wie das Bedienkonzept, das keine große Fragen aufwirft. Lediglich der eine oder andere Übersetzungsfehler sorgt für ein Schmunzeln.

© Archiv Das Sagem hat einen einfach zu bedienenden Musicplayer an Bord.

Highlight auf der Ausstattungsliste des Triband-Modells ist der Musicplayer, der über eine seitliche Taste gestartet werden kann. Ein Stereo-Headset für sofortigen Musikgenuss liegt bei, eine Speicherkarte für den etwas ungeschickt unter dem Akku befindlichen MicroSD-Slot muss sich der Kunde selbst besorgen. Nur schade, dass man den Player nicht im Hintergrund nutzen kann, etwa um beim Musikhören den gelungenen Kalender mit Terminen zu füttern oder eine SMS zu schreiben. Eine Nebenrolle im Entertainment-Programm spielen die VGA-Kamera samt Videofunktion und ein einzelnes Spiel. Klasse dagegen ist das Adressbuch, das mehrere Nummern und E-Mail-Adressen pro Eintrag verwaltet, wofür der interne Speicher von über 11 MB viel Platz zur Verfügung stellt.

Weniger erfreulich fielen die Ausdauermessungen im akkreditierten connect-Labor aus: Eine Akkuladung reicht im D-Netz nur für acht Tage Standby; im E-Netz sieht es mit elf Tagen etwas besser aus. Bei der Gesprächszeit kann das my411X dafür mit ordentlichen sechs Stunden in beiden Netzen punkten. Unterschiede auch bei der Sende- und Empfangsqualität: Während im E-Netz alles im grünen Bereich liegt, lassen die Messergebnisse im D-Netz zu wünschen übrig.

