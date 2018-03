Sagem My511X Datenblatt

© Archiv Sagem My511X

Das my511X von Sagem ist ohne Zweifel der Showman in diesem Vergleich. Mit seinen drucksensitiven Zifferntasten, der flachen Bauform und den chromfarbenen Applikationen geht das 159 Euro teure Triband-Modell als Eyecatcher auf Kundenfang. Die Bedienung gelingt dabei trotz der teils sehr kleinen Drücker weitgehend problemlos, auch wenn das STN-Display nur grob auflöst und vor allem Schriften sehr rustikal darstellt. Die versenkte Tastatur konnte trotz aller Vorbehalte auch in der Praxis überzeugen. Zwar sind die Druckpunkte wenig ausgeprägt, doch ansonsten gab es hier wenig zu bemängeln.

Musicplayer und Kamera an Bord

Anzeige

© Archiv Der einfach gestaltete Musicplayer gibt sowohl MP3- als auch AAC-Dateien wieder.

Bei der Ausstattung im Allgemeinen und den Multimedia-Features im Speziellen stellt Sagem mit dem my511X den Primus im Testfeld. So kommt der Flachmann mit einem einfachen Musicplayer für AAC- und MP3-Songs daher, der sich über eigene Tasten bedienen lässt. Gespeichert wird die Musik idealerweise auf einer MicroSD-Karte, der passende Slot findet sich nach Abnahme des Akkudeckels an der Geräteseite. Unverständlich ist allerdings, dass kein Headset für den proprietären Anschluss mitgeliefert wird. Da hat wohl jemand nicht zu Ende gedacht - oder will den Kunden gleich wieder in der Zubehörabteilung begrüßen. Dafür hat die Kamera mit einer Auflösung von maximal 1,3 Megapixeln samt Videofunktion mehr zu bieten als die Mitbewerber. Bluetooth und ein WAP-Browser komplettieren die Ausstattung. Auf der Vermisstenliste finden sich Profile oder ein E-Mail-Client.

Im Labor wusste vor allem die Ausdauer zu glänzen. So ist der User mit dem my511X bis zu zwölf Tage erreichbar und kann im E-Netz knapp sechs Stunden am Stück telefonieren. Schwächen zeigte das Sagem bei der Sende- und Empfangsqualität, was in Gebieten mit schlechter Versorgung zu Problemen führen kann. Auch die Sprachverständlichkeit ist nicht optimal.

Sagem my511X

Hersteller Sagem Preis 130.00 € Wertung 346.0 Punkte Testverfahren 0.9

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sagem my700X Solides Musik-Handy für einfache Ansprüche: Sagem bietet beim flachen my700X gute Verarbeitung und Ausstattung für wenig Geld.

Testbericht Sagem my411x Das my411X kann mit einem Musicplayer und einem stylishen Outfit aufwarten; Schwächen bei der Ausstattung verhindern jedoch ein besseres Ergebnis. Testbericht Sagem my220x Mit einer ausgesprochen attraktiven Optik geht das nur 69 Euro teure my220x auf die Piste. Grosse technische Ansprüche darf man freilich nicht…

Senioren-Handy Telme C155 im Test Das Telme C155 zeigte sich im Test als eher einfaches Senioren-Handy, das aber über Kamera und Notruf-Funktion verfügt. Senioren-Handy Auro S201 im Test Das Auro S201 ist ein preiswertes Einsteiger-Seniorenhandy, das dennoch eine Notruf-Funktion bietet. Im Test überzeugt zudem die Erinnerungsfunktion…