Sagem my700X

Wer trotz kleinen Budgets auf gute Verarbeitung Wert legt, ist mit dem my700X bestens bedient. Zwar herrscht hier Kunststoff statt Metall vor, doch hinterlässt das Sagem-Gerät einen soliden Eindruck. Die Bedienelemente reagieren allesamt zuverlässig, der Akkudeckel sitzt wackelfrei, und die helle Anzeige überzeugt mit guter Auflösung. Das transparent klingende Stereo-Headset und ein USB-Kabel samt Software-CD müssen freilich noch auf eigene Kosten durch eine MiniSD-Karte ergänzt werden, um das my700X als Musicplayer sinnvoll verwenden zu können. Die Wiedergabe ist dafür auch über ein Bluetooth-Stereo-Headset möglich. Der eigentliche Software-Player bietet die Möglichkeit, das Repertoire mit Playlisten zu strukturieren. Erreichbar ist das Player-Programm nur übers Menü, mit einer Seitentaste lässt sich die Musik aber jederzeit starten und stoppen. Zwar fehlt ein Flugzeugmodus, dafür können parallel sogar Java-Games gespielt werden. Obendrein bietet das Handy ein UKW-Radio, dem allerdings ein Sendersuchlauf fehlt. Schade: Aufgrund des schwachen Ausgangssignals stört beim Musikhören ein Grundrauschen.

Alltags-Handy ohne große Macken

© Peter Fenyvesi Trotz Plastik: beim my700X reagieren alle Bedienelemente zuverlässig.

Woran es dem my700X mangelt: Bei grundlegenden Telefonfunktionen zeigen sich einige Lücken. So speichert das Adressbuch zwar 1000 Kontakte, der SMS-Speicher 100 Nachrichten. Doch kann man Kontakte nicht in Anrufergruppen zusammenfassen oder Klingeltöne über Situationsprofile schnell und bequem anpassen. Wer damit leben kann, bekommt ein schickes, flaches Handy mit 1,3-Megapixel-Kamera und E-Mail-Client, das im Labor ein ordentliches Bild hinterlassen hat. Zehn Tage Standby-Zeit und Sprechzeiten von rund 5:10 Stunden (D-Netz) und 6:30 Stunden (E-Netz) überzeugen. Die Sende- und Empfangsqualität fällt allerdings durchschnittlich aus.Der Klang beim Telefonieren ist etwas scharf, damit aber jederzeit gut verständlich. Alles in allem: ein ordentliches Handy für den Normalnutzer ohne besondere Ansprüche.

Preis 249.00 € Wertung 379.0 Punkte Testverfahren 0.9

