Samsung BD-P 1400

Für Samsung ist es bereits der zweite Blu-ray-Player auf dem Markt; mit rund 600 Euro ist er einer der günstigsten Vertreter seiner Gattung. Immerhin sind High-Definition-Player eher kleine Computer als statische Unterhaltungsmaschinen. Updates für die Firmware sind dabei so notwendig wie der Ölwechsel für einen Motor. Deswegen prangt auch auf der Rückseite des Samsung eine Netzwerkbuchse, allerdings nur für Software-Updates. Selbstverständlich beherrscht der Player die 24p-Ausgabe. Er schickt also einem entsprechenden Display oder Projektor die Videodaten exakt so weiter, wie sie auf der HD-Disc gespeichert wurden, nämlich mit 24 Bildern pro Sekunde. Frühe HD-Player mussten die 24 Vollbilder erst in 60 Halbbilder umwandeln - dabei kam es häufiger zu auffälligen Rucklern.

Der Samsung punktet dementsprechend mit einem grandiosen Bild, selbst via PAL-Standard. Über den Panasonic-Projektor PT-AE 1000 E betrachtet, zeigtt Blu-Ray aber, warum sie der DVD so haushoch überlegen ist. Und wurden früher noch häufiger Stimmen laut, die HD-DVD sei qualitativ besser als die Blu-ray-Disc, so kann man das heute mit bloßem Auge nicht erkennen. Eher waren wohl einige frühe, schlampig und mit veralteten Codecs produzierte Blu-ray-Discs an dem verbreiteten Vorurteil schuld.

Hörtest

Doch nun zum wirklich faszinierenden Teil, dem Ton. Zunächst lotete die Testcrew - wie gewohnt - mit der sanften Stimme von Norah Jones auf der DVD "Live In New Orleans" die Stärken und Schwächen der Player aus. Der Samsung spielte sehr luftig, stellenweise war sein Klangbild aber ein wenig zu dünn. Er präsentierte seine Surround-Fähigkeiten, sparte dafür aber am Bass. Der Onkyo HD-Player DV-HD 805 dagegen konnte richtig Druck machen, brachte Grundton in Klaviersaiten und Drums, mit einem warmen, leicht dunkleren Timbre. Auffällig war, dass die Wiedergabe per HDMI eher weicher tönte - und leicht harscher, wenn dasselbe Stück über Digital-Coax ausgegeben wurde. Eine Entdeckung, die AUDIO bald gerne auch messtechnisch unter die Lupe nehmen will.

Die Klangbeurteilung mit HD-Ton brachte weniger deutliche Ergebnisse. Die Qualität der dargebrachten Stücke war schlichtweg zu gut, um relevante Unterschiede zu erkennen. Bis zu sieben unkomprimierte Kanäle mit jeweils 96 Kilohertz Auflösung konnten beide Player digital per HDMI an den AV-Receiver weiterreichen, der daraus ein faszinierendes Sound-Erlebnis machte. Egal, ob Rock-Livekonzert oder Jazz-Session.

