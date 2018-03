Samsung Corby II S3850 im Test Datenblatt

Netter Auftritt, maues Display

Angesichts des günstigen Preises geht die Verarbeitung im Allgemeinen und das Kunststoffgehäuse im Speziellen absolut in Ordnung. Bis auf leichte Knarzgeräusche gibt es hier nichts zu mäkeln.

Das Corby II ist in Gelb und Weiß erhältlich und bringt jeweils neben einer farbigen auch eine schwarze Akkuabdeckung mit. Das war es dann aber auch schon, was Samsung seinem Touchscreen-Handy an Extravaganzen spendiert. Ein Datenkabel oder ein Headset sucht der Kunde vergebens im Karton.

Auch beim Display des Samsung Corby II wurde der Rotstift angesetzt. So bietet die 3,1 Zoll große Anzeige lediglich eine Auflösung von 240 x 320 Pixeln. Dazu gesellt sich ein eingeschränkter Blickwinkel sowie eine recht langsame Reaktionszeit auf Eingaben des Nutzers.

Dies sorgt in Verbindung mit der ebenfalls trägen Bediengeschwindigkeit zu lästigen Verzögerungen, etwa beim Aufrufen von Funktionen oder beim Scrollen mit dem an sich brauchbaren Webbrowser.

Smartphone-ähnliche Bedienung

Die Touchwiz-3.0-Benutzeroberfläche erinnert optisch stark an die Smartphone-Variante, die bei den Bada-Modellen Wave 525 und Wave 533 zum Einsatz kommt. Der Homescreen des Samsung Corby II bietet maximal sieben Ebenen, die sich mit praktischen Widgets, etwa für Termine, E-Mails oder Benachrichtigungen aus den sozialen Netzwerken, bestücken lassen. Auch das Hauptmenü mit seinen großen Icons kann vom Nutzer individualisiert werden.

Auch sonst hat das Samsung Corby II einige Schmankerl zu bieten, etwa den Social Hub, ein Sammelbecken für Nachrichten aller Art. Auf der Vermisstenliste steht allerdings eine einblendbare Qwertz-Tastatur.

Hier gibt es lediglich den üblichen Handystandard über die Tasten, der durch T9 Trace aufgebohrt wurde. Damit genügt es, den Finger über die einzelnen Buchstaben zu ziehen, den Rest erledigt eine Texterkennung. Lediglich bei der Eingabe einer Webadresse im Querformat kann man eine Qwertz-Tastatur einblenden.

Ausstattungsseitig ist Sparhans Küchenmeister. Das Quadbandmodell beherrscht neben EDGE auch N-WLAN und Bluetooth. Das war es aber auch. Für Unterhaltung sorgen zwei Spiele, für Spaßbilder eine einfache 2-Megapixel-Kamera. Der Musicplayer ist das Highlight, ein Kopfhörer liegt nicht bei, hier muss man sich aus dem eigenen Fundus bedienen; dann klappt es auch mit dem UKW-Radio.

Starke Leistung bei der Ausdauer

Eine beeindruckende Performance legte das Samsung Corby II bei den Ausdauermessungen aufs Parkett. 51 Tage Standby undsiebeneinhalb Stunden Power im Mischbetrieb sind schon ein Wort. Der Empfang und vor allem die dumpfe Akustik könnten aber besser sein.

