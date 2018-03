© Vodafone Samsung Galaxy Express 2

Samsung Galaxy Express 2: Erster Eindruck

Ein 1,7-GHz starker Dual-Core-Prozessor sorgt beim Samsung Galaxy Express 2 für eine ordentliche Performance. An internem Speicher stehen dem Nutzer von den 8 GB knapp 5 GB zur freien Verfügung.

Per MicroSD-Karte lässt sich der Speicher auf bis zu 64 GB erweitern, was für ausreichend Stauraum für Bilder & Co sorgen dürfte. Das Express 2 kommt mit dem Datenturbo LTE daher und bietet ein 4,5 Zoll Display. Damit ähneln die technischen Daten des Galaxy Express 2 denen des beliebten Galaxy S4 mini.

Samsung Galaxy S4 mini im Test

Die 5-Megapixel-Kamera des Express 2 machte im ersten Test ordentliche Aufnahmen. Zusätzlich hat Samsung dem 4,5-Zoller eine Front-Kamera für Videotelefonie spendiert, die mit ihren 0,3 Megapixel allerdings eher bescheidene Bild- und Videoqualität liefert.

Auch beim Display müssen Käufer Kompromisse eingehen. Ein Full-HD-Display ist in dieser Preisklasse nicht drin. Doch der 4,5-Zoll große Bildschirm bietet eine durchaus praxistaugliche Auflösung aus 960 x 540 Pixeln.

Neben LTE bietet das Mittelklasse-Smartphone die üblichen Mobilfunkstandards WLAN, EDGE, UMTS, HSDPA und verfügt zusätzlich über Bluetooth 4.0. Samsung stattet das Galaxy Express 2 mit Android 4.2.2 und der bereits von anderen Samsung-Modellen bekannten Benutzeroberfläche TouchWiz aus.

Marktübersicht: Smartphones und Tablets mit LTE

Und was bringt LTE? Beim ersten Geschwindigkeitstest in der connect-Redaktion war das Express 2 beim Seitenaufbau der connect-Webseite im LTE-Netz ungefähr so schnell wie ein HTC One X+ mit Quad-Core-Prozessor über WLAN. Und das wohlgemerkt innerhalb des Gebäudes.

Das folgende Hands-On-Video vermittelt einen ersten Eindruck vom Galaxy Express 2:

Samsung Galaxy Express 2 Hands-On Quelle: connect 4:03 min

Optisch sieht das Express 2 anderen Galaxy-Modellen zum Verwechseln ähnlich. Das Kunststoffgehäuse unseres Testgeräts ist Dunkelblau, liegt angenehm in der Hand und fühlt sich wertig an.

Samsung Galaxy Express im Test

Die Bedienung mit einer Hand ist ohne große Verrenkungen möglich. Im Vergleich zum S4 mini ist das Express 2 allerdings 1 mm dicker. Im Express 2 kommt dafür aber ein etwas stärkerer Akku zum Einsatz. Der lässt sich wie üblich bei Samsung wechseln.

Samsung Galaxy Express 2: Ausstattung

+ LTE + angemessener Preis - LTE für PrePaid-Nutzer momentan noch nicht verfügbar - momentan nur bei Vodafone erhältlich

Samsung Galaxy Express 2: Bedienung

+ ordentliche Performance + Speicher erweiterbar + Einfache Bedienung dank TouchWiz + handliches Format + Akku wechselbar

Samsung Galaxy Express 2: Kaufen oder Warten?

Das Galaxy Express 2 wird in Deutschland zunächst nur von Vodafone angeboten und soll im Prepaid-Paket für knapp 260 Euro zu haben sein. Ohne Vertrag oder Prepaid-Karte ist das 4,5-Zoll-Smartphone für knapp 320 Euro bei Vodafone bestellbar.

Die besten Smartphones bis 200 Euro

Das 4,5-Zoll-Display könnte für all jene, denen 5 Zoll zu groß und 4,3 Zoll wiederum zu klein sind, ein guter Kompromiss sein. Das Samsung Galaxy Express 2 ist ein ordentlich ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone mit LTE-Datenturbo für einen angemessen Preis. Wer es handlicher mag, dem sei das etwas günstigere Samsung Galaxy S4 mini ans Herz angelegt.

Technische Daten

Maße: 132 x 66 x 10 mm

Gewicht: 134 g

Display: 4,5-Zoll, Auflösung: 960 x 540 Pixel

Prozessor: 1,7-GHz-Dual-Core Qualcomm Snapdragon 400

Plattform: Android 4.2.2 Jelly Bean

Kamera: 5 Megapixel, Frontkamera: 0,3 Megapixel

Speicher: ca. 5 GB verfügbar, erweiterbar per MicroSD-Karte

Akku: 2100 mAh

