Samsung Galaxy J5 (2017) DUOS im Test

Man muss fast schon zweimal hinschauen, denn was Samsung beim Galaxy J5 (2017) Duos für 279 Euro in Sachen Haptik abliefert ist allererste Sahne. Das Monoblockgehäuse aus Metall würde manchem High-End-Modell gut zu Gesicht stehen – und dieser Leckerbissen findet sich im Einsteigerbereich der Koreaner wieder. Die ebenfalls perfekte Verarbeitung sei hier zudem nur am Rande erwähnt.

Runde Ausstattung mit wenig Speicher

Unter der schicken Haube arbeitet nicht nur die hauseigene Octa-Core-Plattform Exynos 7870, die zusammen mit 2 GB Arbeitsspeicher für eine tadellose Alltagsperformance sorgt, sondern auch ein Akku mit satten 3000 mAh. Die Kombination aus einem 5,2 Zoll großen OLED-Display mit HD-Auflösung, genügsamer CPU und potentem Energiespender sorgte im Labor für eine beeindruckende Laufzeit von sehr guten 8:31 Stunden im stromfressenden Displaybetrieb. Dazu gesellen sich eine gut verständliche Akustik sowie gute Sende- und Empfangseigenschaften. Im Labor-Part kann das Samsung also richtig punkten.



© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel connect gut

Für ein Modell in dieser Preisklasse ist auch die Ausstattung bemerkenswert: Dual- SIM-Funktion mit zwei einzelnen Slots, UKW-Radio, Fingerprintsensor und ac-WLAN – da kann man wahrlich nicht motzen. Die OLED-Anzeige gefällt zudem mit ihrer kontrastreichen, wenn auch weniger leuchtstarken Darstellung. Als einzig echter Schwachpunkt ist der interne Speicher aufzuführen, der mit für den Nutzer frei verfügbaren 9,7 GB nicht gerade üppig im Futter steht. Dank des zusätzlichen Wechselspeicherslots nimmt das Galaxy J5 (2017) Duos aber auch problemlos Micro-SD-Speicherkarten entgegen und löst das Platzproblem auf diese Weise.



Als Bildfänger setzt Samsung gleich zwei 13-Megapixel-Kameras ein, eine auf der Vorder-, eine auf der Rückseite. Beide warten zudem mit einem eigenen Fotolicht auf, das die Szenerie bei Bedarf erhellen kann. Die Bildqualität der Hauptkamera ist bei ausreichend Licht richtig gut. Wer kreativ sein möchte, kann im manuellen Modus Einstellungen vornehmen oder die HDR- und Panorama-Funktion nutzen.



© WEKA Media Publishing GmbH Die Farbwiedergabe des OLED-Displays lässt sich umfangreich anpassen. In der SIM-Verwaltung im Einstellungsmenü kann man definieren, welche SIM-Karte sich um Telefonie, SMS und Daten kümmern soll.

Komfort wird großgeschrieben

Bei der Benutzeroberfläche gibt es im Vergleich zum kleineren Bruder Galaxy J3 (2017)​ kaum Unterschiede. Auch hier arbeitet Android 7 als Basis, die Samsung-eigene Oberfläche Touchwiz bietet viele Möglichkeiten, Optik und Funktion den eigenen Wünschen anzupassen. So gibt es verschiedene Optik-Themen und auch die Option, auf das App-Menü komplett zu verzichten. Apropos App-Menü: Das lässt sich standardmäßig auf dem Homescreen über einen Wisch von unten nach oben aufrufen. Traditionalisten können im Einstellugsmenü aber auch ein eigenes Icon dafür auf dem Homescreen platzieren.



Auch das Galaxy J5 (2017) Duos bietet die Funktion „Sicherer Ordner“, die sich hier zudem über den gut funktionierenden Fingerprintsensor in der Hometaste entsperren lässt. Nett ist auch der individualisierbare Info-Dienst „Upday“, den man über einen Wisch nach rechts auf dem Homescreen erreicht. Auch die SIM-Kartenverwaltung löst Samsung höchst komfortabel und übersichtlich und verdient sich bei der Bedienung Bestnoten.



Mit dieser beeindruckenden Vorstellung ist das Galaxy J5 (2017) Duos ein echtes Highlight in der Preisklasse bis 300 Euro und sollte auf jeden Fall auf der Liste potenzieller Kaufinteressenten stehen.



Einblick ins Testlab Quelle: connect Bei der Messung der Sendeleistung eines Smartphones beim Telefonieren fährt eine Messantenne vertikal um das am künstlichen Kopf angebrachte Smartphone. Der künstliche Kopf steht auf einer horizontal drehbaren Plattform, so dass jeder Winkel erfasst wird.

