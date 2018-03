© WEKA Media Publishing GmbH Phablet-Power: Wir haben das Samsung Galaxy Note 7 schon vor der offiziellen Vorstellung erstmals getestet.

Es war schon eine kleine Enttäuschung für Samsung-Fans im Allgemeinen und Galaxy-Note-Enthusiasten im Speziellen, als letztes Jahr bekannt wurde, dass das Galaxy Note 5 nicht nach Deutschland kommen wird und somit das stiftlose Galaxy S6 Edge+ (zum Test) alleine die Phablet-Fahne bei den Samsung-Topmodellen hoch halten muss.

Doch nun hat das Warten ein Ende und das Galaxy Note 7 steht ab Anfang September zum Kauf in den Startlöchern. Was es alles kann, muss es im ersten Hands-On zeigen.

Edle Materialien, tolle Verarbeitung und feines Display

Optisch ist die enge Verwandtschaft zu den grandiosen Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge deutlich sichtbar. Das Galaxy Note 7 kommt ebenfalls aus einem feinen Mix aus Metall und an den Seitenrändern sanft gebogenem Glas auf der Vorder- und auf der Rückseite daher. Als Farben stehen Varianten in Black Onyx, Blue Coral sowie Silver Titanium zur Wahl und das Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt.

Die Verarbeitung war bereits bei den gezeigten Vorserienmodellen perfekt und dürfte so selbst penibelste Haptikfetischisten zufrieden stellen. Dazu liegt das Galaxy Note 7 mit seinen leichten Rundungen an der Seite richtig satt und sicher in der Hand des Nutzers. Weniger schön ist allerdings die hohe Anfälligkeit gegenüber Fingerabdrücken. Hier war ständiges Abwischen an der Tagesordnung - ein alt bekanntes Problem von allen Glasoberflächen.

Während die Abmessungen nahezu identisch mit denen des Galaxy S7 Edge sind, das Galaxy Note 7 ist nur vier Millimeter länger und einen Millimeter breiter, liegt das Gewicht mit 169 Gramm rund 18 Gramm über dem des Geschwistermodells. Dennoch ist das neue Phablet kein Schwergewicht, zumal das Galaxy Note 7 ein 5,7 Zoll großes OLED-Display mit Quad-HD-Auflösung (1440 x 2560 Pixel) und einer Pixeldichte von 518 ppi an Bord hat.

Die Anzeige des Samsung Note 7 konnte im Praxistest mit feinen Details, satten Farben und toller Schwarzdarstellung überzeugen und setzte so die Displayinhalte perfekt in Szene.

