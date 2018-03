Galaxy S4 Active im Test Ausstattung Bedienung Fazit Datenblatt Wertung

Samsung Galaxy S4 Active

sehr gute Perfomance großes und helles Full-HD-Display

großes und helles Full-HD-Display einfache Bedienung

einfache Bedienung viele Einstellungsmöglichkeiten

viele Einstellungsmöglichkeiten hervorragende Ausdauer

hervorragende Ausdauer gute Bildqualität in heller Umgebung

gute Bildqualität in heller Umgebung wasser- und staubgeschützt (IP67)

wasser- und staubgeschützt (IP67) erweiterbarer Speicher

erweiterbarer Speicher Micro-SD-Slot mit App-Funktion Contra schwerer und größer als das S4

78,2%

Samsung vermarktet dies neueste S4-Variante als Outdoor-Phone - der Zusatz "Active" deutet es an. Das Galaxy S4 Active und geht für 649 Euro über die Ladentheke. Das Gerät ist zertifiziert nach IP67, also gegen Staub und Wasser geschützt; es wirkt auch insgesamt stabiler als das Original-S4. Aber so robust wie beispielsweise das gut gepolsterte Samsung Galaxy Xcover 2 ist es deshalb noch lange nicht.

Gehäuse: Größer und schwerer

Die äußerlichen Unterschiede des Active gegenüber dem regulären S4 sind klar erkennbar. So kommt der Neuling nicht nur voluminöser und mit gummierten Stirnseiten daher, er ist auch deutlich schwerer: Satte 22 Gramm hat das Galaxy S4 Active mehr auf den Hüften als das normale S4. Schuld daran dürfte auch der Schutz gegen Staub und Wasser sein.

Samsung zündet Feuerwerk mit vielen Galaxy- und Ativ-Neuheiten

Zudem besitzt das Android-4.2.2-Modell auf seiner Front gleich drei richtige Tasten für die Grundfunktionen Zurück, Homescreen und Optionen; diese Funktionen lassen sich so noch besser bedienen.

